Sarampo volta a preocupar

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

Nesta semana, o Governo de São Paulo reforçou a importância da vacinação contra o sarampo frente ao alerta epidemiológico emitido por países vizinhos ao Brasil.

Com o início das férias escolares, e as viagens nacionais e internacionais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ressalta o cuidado ao risco de exposição e reintrodução do vírus no país.

A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.

Desde 2024, todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS) registraram aumento no número de casos da doença. No Brasil, somente neste ano, foram confirmados cinco casos de sarampo até o momento, sendo um deles no estado de São Paulo, de fonte de infecção desconhecida.

O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. Os critérios de indicação da vacina são revisados periodicamente pelo Ministério da Saúde e levam em conta: características clínicas da doença, idade, ter adoecido por sarampo durante a vida, ocorrência de surtos, além de outros aspectos epidemiológicos.

Após a transmissão, os sintomas costumam aparecer entre 7 e 21 dias. A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde seis dias antes até quatro dias depois do surgimento das manchas vermelhas na pele.

Para aqueles que forem viajar, é necessário atualizar a caderneta de vacinação pelo menos 15 dias antes do embarque. Os viajantes que apresentarem febre e exantema até 21 dias após o retorno devem evitar contato com outras pessoas, procurar atendimento médico imediato e informar seu histórico de deslocamento ao profissional de saúde.

De acordo com o governo, o Estado melhorou a cobertura vacinal de todos os imunizantes e sete se destacam no calendário básico infantil ao apresentarem crescimento expressivo. A primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, subiu de 78,42% em 2022 para 98,65% em 2024, um aumento de 20,23 pontos percentuais.