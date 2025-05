Saúde e educação são, sem sombra de dúvida, o alicerce de uma cidade, estado e País. Um povo com acesso ao conhecimento e à reciclagem, com assistência adequada e bem-estar, é a premissa para a construção de um presente de oportunidades e de um futuro cada vez melhor.

A saúde e a educação representam as bases para o crescimento. Por conta disso, merecem receber os maiores investimentos.

Em Suzano, nesta semana, a Secretaria de Finanças apresentou, durante audiência pública realizada pela Câmara, o balanço de receitas e despesas da prefeitura nos primeiros quatro meses do ano. Na oportunidade, foi destacado que a administração municipal destinou, neste período, R$ 201 milhões para as áreas de Saúde e Educação.

Ou seja, os maiores recursos vão para as duas pastas.

As despesas liquidadas até o primeiro quadrimestre, com recursos próprios na área da Saúde, totalizaram R$ 116,03 milhões, representando 32,36% do total de receitas de impostos e transferências constitucionais. Já as despesas liquidadas, entre janeiro e abril, com a manutenção e o desenvolvimento do ensino totalizaram R$ 85,05 milhões, atingindo 23,72% das receitas de impostos municipais e transferências constitucionais.

Quanto às fontes de receitas que estão proporcionando os recursos para os serviços que estão sendo prestados à população, foram revelados os valores arrecadados em quatro meses.

O investimento em educação é fundamental para fortalecer o acesso ao ensino e ao mercado de trabalho. Garantir esses espaços para as pessoas é possibilitar oportunidades de transformação para milhões de pessoas no Brasil.

Nesta semana, além dos investimentos em saúde e educação, Suzano apresentou a receita total executada no 1º quadrimestre, que alcançou R$ 523.507.224,41 atingindo 32,62% do previsto para o ano, que é de R$ 1.604.781.139,93 Quanto às despesas liquidadas no período, foram registrados R$ 477.455.577,25, o equivalente a 29,79% do valor projetado para os 12 meses de 2025, que é de R$ 1.602.655.392,91.

Não há dúvida de que a educação ainda é a melhor alternativa e a maneira mais eficaz de preparar esta e as futuras gerações. No entanto, esse é um dos grandes desafios do País: superar a barreira da falta de escolaridade e investimentos.

A educação surge como pilar fundamental. A eficiência na alocação dos recursos públicos é crucial para que o gasto público se torne investimento. Investir em educação de qualidade é investir no futuro.