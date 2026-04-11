Saúde e pessoas em situação de rua

O acesso à saúde para pessoas em situação de rua no Brasil é um direito constitucional garantido pelo SUS, operacionalizado prioritariamente pelas equipes de Consultório na Rua, que oferecem atendimento multiprofissional direto nos locais onde vivem, sem exigência de endereço fixo, com foco na atenção básica, vacinação e redução de danos.

Pessoas em situação de rua têm direito ao atendimento no SUS independentemente de documentação ou comprovante de residência.

A atenção é articulada com os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades Básicas de Saúde (UBS), e o Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua).

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou as ações de prevenção na cidade ao proteger pessoas em situação de rua com a vacinação contra gripe, sarampo, caxumba e rubéola. O trabalho foi realizado nesta quarta-feira (08/04), no Banheiro Vicentino, situado no Parque Maria Helena.

A imunização foi viabilizada por meio da atuação conjunta das equipes da Vigilância Epidemiológica e da estratégia “Consultório na Rua”, que alcançou 16 pessoas com a dose que previne contra a gripe. Em dez delas, ainda foi aplicada a vacina que atua contra as outras três enfermidades.

O local foi escolhido porque se tornou uma referência para esse público no município, já que a parceria entre a administração municipal e a Sociedade São Vicente de Paulo proporciona um acolhimento com banho, roupas limpas e a atenção que todos precisam.

O trabalho, sem dúvida, é fundamental. Por todo o Brasil, municípios têm o desafio de focar também em necessidades físicas, mentais, e de saúde bucal, além de cuidados paliativos e triagem de doenças crônicas ou situações de violência.

Em Suzano, além da vacinação, a estratégia “Consultório na Rua” proporciona cuidado com especialistas ao longo de todo o ano, com uma programação especial de atividades que garante mais qualidade de vida para eles a partir de propostas educativas, de lazer e entretenimento.

As pessoas abordadas também recebem cuidados em unidades de saúde da rede municipal, em polos de referência da Assistência Social e em casas de acolhimento da cidade. O atendimento ainda acontece por meio de testagem rápida para Infecções Sexulamente Transmissíveis (ISTs) e de pessoas com quadros sintomáticos de doenças, além de orientações, busca ativa, coletas para exames e implantação de métodos contraceptivos, principalmente o implanon.

Essa iniciativa permite que Suzano possa ampliar a capacidade de atendimento, proporcionando serviços de saúde às pessoas em situação de rua.