Saúde é prioridade

A área da saúde é uma das principais prioridades para os governos das três esferas. Para isso, é importante que se tenha dinheiro para investir e uma boa administração para saber onde aplicá-lo.

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros.

É função do ministério dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida ao brasileiro.

Desta forma, a função do ministério é “promover a saúde da população mediante a integração e a construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades da Federação, os municípios, a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania".

Suzano

No último domingo, o DS publicou uma reportagem mostrando que Suzano está tendo avanços na área da saúde.

De acordo com o secretário de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa Viana, a saúde financeira da cidade está equilibrada com superávit e R$ 105 milhões em caixa.

"Feito o orçamento para o ano seguinte, neste caso R$ 823 milhões, é de lei que 25% desse valor seja destinado à educação de Suzano. Também desse valor, 15% vai para a saúde. Sendo que Suzano tem investido na saúde além do previsto em lei. Nesse ano investimos pelo menos 23% na saúde da cidade. E cerca de 40% do orçamento tem como destino pagar os salários dos funcionários públicos. Então, todo ano essas porcentagens já são subtraídas do orçamento", explicou o secretário. Sobre as contas públicas do município, Itamar comentou que Suzano tem em caixa, um superávit de R$ 105 milhões.

Pacote

Em agosto deste ano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) entregou a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Revista e anunciou um pacote de obras que vai contemplar a área da Saúde. Entre as novidades estavam a chegada de cinco ambulâncias, a ampliação e reforma do Pronto-Socorro (PS) Infantil e Adulto, parceria com clínicas e hospitais particulares, a construção da Clínica Saúde da Família e a reforma total da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Maria Helena.

A cidade segue trabalhando para que a população tenha cada vez mais um atendimento melhor e eficaz.