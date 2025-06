A saúde continua sendo a prioridade dos municípios. O atendimento e reforço dos serviços são reivindicações.

Um dos programas mantêm o serviço itinerante de saúde, que segue se deslocando para diferentes comunidades ou regiões, levando atendimento médico e ações de promoção que é importante para melhorar a saúde pública e garantir que todos tenham acesso a cuidados essenciais.

A itinerância permite que os serviços se adaptem às necessidades específicas de cada comunidade, realizando atendimentos em locais e horários que sejam convenientes para os moradores.

Em Suzano, o projeto “Saúde Itinerante”, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), chegou aos bairros, como a Fazenda Aya, para reforçar os atendimentos à população, após os 1.447 procedimentos realizados nas cinco ações organizadas este ano.

A sexta ação especial nesta localidade em 2025 ocorreu, como de costume, na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (Estrada Fazenda Viaduto 6.000), entre 8 e 16 horas.

Os serviços contemplam consultas médicas, avaliações odontológicas, aplicação de vacina contra a gripe, procedimentos de auriculoterapia, entrega de resultado de exames e aferição de pressão arterial e glicose. Também haverá atendimento de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta.

Com relação à vacina contra a gripe, vale ressaltar que o público-alvo abrange as crianças com mais de seis meses, conforme ocorreu nas ações realizadas nos últimos três finais de semana. Será necessária apresentação de um documento pessoal, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

A mais recente mobilização no local aconteceu em 10 de maio, quando foram realizadas 219 ações, incluindo 48 consultas médicas, 37 aferições de pressão arterial, 37 aferições de glicose, 31 avaliações odontológicas, três coletas de exames laboratoriais, 34 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 14 solicitações de exames laboratoriais e 13 aplicações da vacina contra a gripe.

O trabalho desenvolvido de forma contínua tem possibilitado o acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O projeto itinerante é fundamental para atender os bairros mais distantes do Centro e, por isso, é fundamental que os moradores recebam ações como essa. As equipes do INTS têm feito um grande trabalho porque também estamos contando com a adesão dos pacientes. Esta atividade leva os serviços de Saúde aos quatro cantos da cidade.