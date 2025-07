A iniciativa de levar serviços de saúde diretamente às comunidades, facilitando o acesso da população aos cuidados médicos é, sem dúvida, fundamental dentro dos municípios.

Suzano conta com o projeto “Saúde Itinerante”. Ele é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

Só para se ter uma ideia o programa alcançou a marca de 2.168 atendimentos no ano durante a ação realizada no último sábado (5), no bairro Fazenda Aya. O trabalho proporcionado nesta oportunidade garantiu a oferta de 335 serviços na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy (estrada Fazenda Viaduto, 6.000).

Para que a marca fosse alcançada, as equipes mobilizadas para a atividade mais recente organizada no local foram responsáveis pela oferta de 68 consultas médicas, 51 aferições de pressão arterial, 51 aferições de glicose, 48 avaliações odontológicas, sete coletas de exames laboratoriais, 48 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras de Educação em Saúde, 37 solicitações de exames laboratoriais e 23 aplicações da vacina contra a gripe (Influenza). A importância do programa para aproximar os serviços de saúde da população em áreas mais remotas. Sem dúvida, o programa aproxima os serviços de saúde da população das áreas remotas. É uma ação é fundamental para fortalecer a prevenção e a promoção da saúde para as pessoas da zona rural.

Em Suzano, até então, a Saúde registrava 1.833 atendimentos durante as seis edições realizadas em 2025, sempre neste endereço. O projeto tem cumprido o cronograma inicial ao disponibilizar uma estrutura especial para reforçar os cuidados para a população no primeiro sábado de cada mês.

No dia 7 de junho, foram realizadas 386 ações. Em 10 de maio, houve 219 serviços no local; no dia 12 abril, 339 atendimentos foram contabilizados; em 8 de março, houve 243 procedimentos; no dia 8 de fevereiro, o trabalho somou 241 ações; e em 4 de janeiro 405 serviços iniciaram o ciclo de atendimentos no ano.

O trabalho desenvolvido de forma contínua nesta localidade tem possibilitado o acompanhamento de médicos generalistas e profissionais de Psicologia, Nutrição, Enfermagem e Fisioterapia. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos munícipes, não só da Fazenda Aya, mas também de outros bairros do entorno, como Cidade Edson, Vila Aparecida e Chácara Estância Paulista.

O projeto tem melhorado a qualidade de vida dos moradores desta localidade de Suzano. São mais de 2 mil atendimentos direcionados para este público, sempre no mesmo local e de maneira regular.