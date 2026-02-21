A Saúde Itinerante é fundamental para democratizar o acesso a atendimentos médicos e odontológicos, levando prevenção, consultas e exames a populações rurais, remotas ou vulneráveis. Ao descentralizar os serviços, o programa reduz a mortalidade, agiliza diagnósticos precoces e diminui desigualdades sociais, garantindo bem-estar.

Em Suzano esse trabalho é realizado com sucesso.

A Secretaria de Saúde de Suzano promove, por exemplo, neste sábado (21/02) a segunda ação especial de 2026 do projeto “Saúde Itinerante”, novamente na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, localizada na estrada Fazenda Viaduto, 6.000, no bairro Fazenda Aya. A atividade ocorre das 8 às 16 horas e leva uma série de atendimentos gratuitos à população.

Durante todo o dia, são ofertadas consultas médicas, avaliações odontológicas, aplicação de vacinas, coleta de exames laboratoriais e entrega de resultados de exames já realizados. Também estarão disponíveis aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, auriculoterapia, atendimento multidisciplinar e testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). A diversidade de serviços permite que o munícipe resolva diferentes demandas em um único local, com acolhimento e orientação adequada.

O acesso descentralizado leva a estrutura de saúde até o cidadão, especialmente em áreas rurais onde o acesso a postos fixos é difícil.

Também ajuda na prevenção de doenças porque foca na detecção precoce (como câncer, exames de rotina) e conscientização, evitando o agravamento de doenças.

Em Suzano, para participar, os moradores devem comparecer à escola munidos de documento oficial com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação é chegar com antecedência para melhor organização dos atendimentos ao longo do dia. As equipes estarão preparadas para orientar a população quanto aos fluxos de encaminhamento, quando necessário, garantindo continuidade do cuidado na rede municipal.

Após a realização da primeira edição do ano na própria unidade escolar, no mês passado, a pasta retorna ao local com a expectativa de superar os 236 atendimentos promovidos em janeiro. A escolha da escola como ponto de apoio facilita o acesso da comunidade, especialmente de famílias que enfrentam dificuldades de deslocamento até unidades mais distantes.

Não há dúvida de que esse trabalho traz apoio a comunidades vulneráveis e reduz o custo e a dificuldade de locomoção da população, promovendo a cidadania e a melhoria da qualidade de vida.