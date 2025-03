O DS trouxe, na edição desta quinta-feira (20), reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana realizou uma ação em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo para reforçar a segurança de motociclistas.

Os números dos acidentes com motos mostra que é preciso mais políticas públicas de estratégias para evitar novos acidentes.

A partir dessa informação, outros números foram trabalhados com aqueles que circulavam pelo local, como as referências aos horários em que mais são registradas ocorrências nas ruas e a necessidade da utilização dos equipamentos de proteção. Nesse sentido, foi destacado que 21% dos acidentes acontecem de madrugada, 18% de manhã, 22% à tarde e 34% à noite. Outro dado apontou que 60% dos motociclistas não utilizam os equipamentos de proteção adequados.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, o trabalho de orientação e prevenção foi desenvolvido no trecho da avenida Brasil em frente ao Parque Municipal Max Feffer, onde foram distribuídos folhetos com orientações sobre a condução nas vias e brindes que incluíram cordão personalizado com mensagens educativas para uso nas chaves dos veículos.

Sob o tema “Faz seu corre sem correr”, a campanha conduzida pelo departamento de Educação para o Trânsito da pasta teve como objetivo conscientizar os motociclistas quanto aos limites de velocidade.

O material que foi compartilhado trouxe o dado que mais evidencia a importância deste tipo de iniciativa: 41% dos acidentes fatais são com motociclistas em alta velocidade.

Quanto aos itens de segurança, houve menção à obrigatoriedade do capacete, que deve ser utilizado com o tamanho certo, sendo justo, mas não apertado; e também à vestimenta, que deve ser composta por jaqueta e calça de couro, cordura ou outro tecido resistente, com boa flexibilidade. O traje adequado ainda deve ser complementado com luvas leves e resistentes, que ofereçam proteção contra atritos e diversidades climáticas, e pelas botas, para garantir proteção para os pés, calcanhar e tornozelo, com solado de borracha.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Suzano, em relação às dicas de condução, as orientações reforçaram a necessidade de garantir distância segura para frear a 50 quilômetros por hora, utilizando o freio traseiro (35 metros), só o freio dianteiro (24 metros), e freios dianteiro e traseiro (18 metros). Também fez parte do trabalho preventivo o alerta sobre o cuidado com as zonas de ponto cego e atenção nas curvas, com a utilização da marcha menor e manutenção da aceleração constante, retomando a velocidade gradualmente ao retornar para a posição vertical.

Essa foi a primeira iniciativa desenvolvida em parceria com o Detran em 2025, que é resultado do diálogo que tem ocorrido desde o início do ano.