Segurança: delegado novo

A área da segurança, principal bandeira na campanha eleitoral do ano passado, deve ser priorizada nos próximos quatro anos.

Em Suzano, por exemplo, sabemos que foi anunciado neste ano que em breve será inaugurado o Centro Integrado de Segurança de Suzano (CISS), que segue em construção no antigo espaço da Câmara Municipal.

Além disso, a Guarda Civil Municipal (GCM) já foi armada.

Na última quinta-feira, outra novidade para beneficiar a área da segurança foi anunciada em Suzano: um novo delegado titular.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu no Gabinete Principal do Paço Municipal Firmino José da Costa, com o novo delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) Central da cidade, Alexandre Dias, que está substituindo o delegado aposentado Edson Gianuzzi.

O chefe do Executivo conheceu também o novo delegado assistente da Seccional de Mogi das Cruzes, Jaime Pimentel.

Na oportunidade, Ashiuchi deu boas-vindas aos profissionais e reiterou o compromisso e a parceria da prefeitura para com a Polícia Civil. Além disso, o prefeito falou sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, como o armamento dos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), aquisição de novos equipamentos e a criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Outra pauta da reunião foi o CISS, que está sendo implantada no subsolo do Paço Municipal e irá operar com 52 câmeras inicialmente.

A previsão é de que seja concluída e inaugurada no mês de abril, quando se comemora o aniversário de emancipação político-administrativa do município.

“A Central de Monitoramento vai nos auxiliar no combate à criminalidade. O trabalho será integrado com as Polícias Civil e Militar, a fim de oferecermos mais segurança aos cidadãos.

Vale destacar que a GCM já tem parceria com a DP em diversas ações, realizadas ao longo do ano.

A última, por exemplo, foi no ‘Natal Seguro’. Agradeço a parceria e reitero nosso compromisso em oferecer mais condições aos agentes dos três órgãos de Segurança Pública”, finalizou Ashiuchi.

É importante que a cidade possa investir na segurança para o bem de toda a população.