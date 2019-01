Segurança é prioridade

A segurança tanto no Alto Tietê quanto em Suzano tem tentado se mostrar mais eficaz.

Contudo, a população ainda espera mais rondas e operações nas ruas.

No último domingo, em Suzano, por exemplo, ocorreram dois casos de polícia que deixaram os moradores da Avenida Armando de Salles de Oliveira assustados, mas conscientes de que a segurança no geral está agindo com mais eficiência.

Os casos aconteceram quase no mesmo instante.

A cidade registrou dois crimes envolvendo policiais militares. Em uma das ocorrências, um policial lotado no 32º Batalhão foi baleado e roubado por dois criminosos.

O roubo foi no cruzamento da Avenida Armando de Salles Oliveira e a Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66), próximo ao Viaduto Ryu Mizuno.

Mesmo entregando a moto, os bandidos atiraram no policial. O helicóptero Águia 11 prestou apoio.

O segundo caso foi na Avenida Armando de Salles Oliveira. Um policial aposentado flagrou um suspeito tentando furtar seu veículo.

O PM tentou prender o suspeito. No entanto, o bandido, de 36 anos, não acatou a ordem e tentou atropelar o policial, que atirou três vezes. O homem foi socorrido, mas morreu.

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública. As ações se dão através das diversas polícias, como a rodoviária federal, a polícia civil, a polícia militar e também o corpo de bombeiros.

Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área.

Em Suzano, os investimentos devem ser reforçados. Um deles será o sistema de monitoramento, que contará com pelo menos 50 câmeras espalhadas em toda a cidade.

O controle será feito no “CSI de Suzano”, que ficará no espaço antigo da Câmara de Suzano.

No final do ano passado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) frisou que o novo CSI de Suzano seguirá o modelo do CSI de Guararema. Segundo ele, as câmeras serão instaladas nas principais entradas e bairros do município.

Outro trabalho que está sendo antecipado para contemplar o CSI de Suzano é a distribuição de fibras ópticas em escolas municipais.

O prefeito ressaltou que além de melhorar a segurança nas unidades, beneficiará também o setor pedagógico.

Em relação a contratação de novos guardas, Ashiuchi falou que a expectativa é que neste mês os guardas selecionados sejam chamados. "Para a primeira chamada, serão 30 novos guardas. Eles já estarão aptos a usarem armas".

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte da organização administrativa.

Por isso, a gestão em cada esfera política é responsabilidade dos chefes do executivo, ou seja, do Presidente, dos governadores e dos prefeitos.