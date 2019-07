A possibilidade de um novo sistema de segurança nas estações de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) agrada os passageiros.

Eles cobram mais segurança nas plataformas e, as mulheres principalmente, dentro dos vagões. Há relatos de assédios e abusos cometidos com os trens cheios.

O DS trouxe, na semana passada, reportagem mostrando que um novo sistema de monitoramento será implantado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e vai contemplar as linhas 1 (azul), 2 (verde) e 3 (vermelha).

Trata-se do monitoramento com câmeras de reconhecimento facial.

Por conta do novo projeto, a reportagem do DS mostrou que a CPTM informou que esta nova tecnologia será analisada para que eventualmente o sistema seja também implantado nas estações de trem da região.

O novo sistema tecnológico possui funções de inteligência, como reconhecimento facial com imagens de alta definição.

Pelo que informou o Metrô, "o novo sistema de monitoramento será totalmente digital e tem como objetivo a melhoria e ampliação da segurança operacional do sistema com o aumento do parque de câmeras".

No início deste ano, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo determinou a suspensão de três concorrências para escolher as empresas responsáveis pela segurança das estações da CPTM.

As licitações também previam o fornecimento e operação de câmeras de videomonitoramento.

A expectativa do governo estadual é de garantir mais segurança nas estações implantando o monitoramento.

De acordo com relatos, algumas estações da rede não possuem câmeras ou estão com os equipamentos sem funcionar.

Na reportagem o DS mostrou também que os comerciantes que trabalham na estação de Suzano apoiam o projeto de tecnologia e proprietários pensam em instalar câmeras nos próprios estabelecimentos para fortalecer e aumentar a segurança.

Mesmo antes da implantação de mais câmeras, a CPTM afirma que diariamente são realizadas operações de rondas em todas as linhas, pelas equipes de segurança que atuam uniformizadas ou à paisana, além de vigilância ao longo das vias.

Os usuários podem contribuir com a segurança do sistema, denunciando eventuais irregularidades pelo serviço do SMS Denúncia 97150-4949 e WhatsApp 99767-7030.

O serviço garante total anonimato ao denunciante e a mensagem é recebida no Centro de Controle de Segurança, que destaca os agentes mais próximos para atuação imediata.

É importante garantir que os passageiros possam utilizar o meio de transporte, tão importante para as cidades do Alto Tietê, com segurança e sem qualquer problema.