Segurança nas ruas

A segurança, hoje em dia, é uma das demandas mais cobradas pela população.

O artigo 5º “caput” e 144 da Constituição dispõem que o direito à segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

E em Suzano, a situação não é diferente.

Conforme publicado ontem pelo DS, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou duas novidades para a área de segurança da cidade: a implantação de uma Rota Ostensiva Municipal (Romu) e da instalação de um sistema de monitoramento de segurança, que a princípio contará com 50 câmeras espalhadas no município.

Segundo o chefe do Executivo, a previsão de início dos serviços é até dezembro deste ano.

Para a Romu, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) já estão passando por treinamento no momento.

Ele ainda deve definir quantos homens e veículos serão destinados a este projeto.

Em relação ao sistema de monitoramento de segurança, será o primeiro “totalmente modernizado” na história da cidade.

Na década de 1990, Suzano contava com um sistema “parecido”. Na época, havia cerca de 10 cãmeras.

Agora, o novo projeto de monitoramento contará com 50 câmeras.

Os trabalhos acontecerão no antigo espaço da Câmara Municipal – especificamente nos gabinetes dos vereadores -, que fica em baixo da Prefeitura. O local já passa por reformas.

Além desses dois novos projetos, Suzano terá outras iniciativas na área de segurança.

Um deles, discutidos há anos, é o armamento da GCM.

O processo segue em progresso com a habilitação e treinamento dos agentes municipais, além da obtenção de armas de fogo curtas e armas longas.

Há também o projeto Detecta. Em julho, Ashiuchi se reuniu no centro de São Paulo, com o secretário de Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, para solicitar apoio técnico e financeiro para implantação de câmeras e do Sistema Detecta na cidade, que realiza um monitoramento inteligente por meio de equipamentos visuais combinado com o maior banco de dados de informações policiais da América Latina.

A segurança é de extrema importância para o desenvolvimento de uma cidade.

Autoridades da região têm se demonstrado preocupados com essa questão no Alto Tietê, principalmente em Suzano.

As novidades mostram que a cidade pode estar andando no caminho certo.