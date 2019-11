Segurança no final do ano

O final do ano se aproxima e a expectativa das vendas é de aumento no Natal e Ano Novo.

É nesse período também que devem ser tomadas precauções em relação à segurança. O número de roubos e furtos tende a aumentar por conta de uma maior quantidade de pessoas nas ruas para fazer compras de presentes.

A polícia, sabendo disso, se prepara com reforço do efetivo e ações planejadas para garantir maior segurança à população.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a “Operação Papai Noel”, realizada anualmente pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM-12), começa em dezembro e segue até o fim do feriado de Ano Novo. A informação foi passada pelo chefe do Estado Maior do CPAM-12, tenente da PM Leandro Lessa Leandro, após a solenidade “Café com o Comandante”.

É uma ação, sem dúvida, muito importante porque pode contribuir de forma direta para que as compras de final de ano sejam realizadas nas cidades da região com mais tranquilidade.

A reportagem mostrou que a operação é realizada todos os anos, conforme disse o tenente. Devido as lojas ficarem abertas por mais tempo, as saídas temporárias de fim de ano e o grande fluxo de dinheiro, o CPAM-12 organiza e direciona o patrulhamento para as regiões comerciais das cidades.

Com isso, a PM quer trazer maior comodidade para a população.

É importante que todos possam fazer suas compras e comemorar as datas em harmonia e com muita segurança. As rondas de patrulhamento nas regiões comerciais serão orientadas a realizar ações de segurança.

O final de ano e começo de um novo ano sempre são uma época bastante corrida, independente da empresa onde se trabalha.

Em todo o Estado, a expectativa é de reduzir as ocorrências neste final de ano.

Só para se ter uma ideia, o governador João Doria já informou que pretende manter a Segurança Pública como o carro-forte da sua gestão.

A Lei Orçamentária enviada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo propõe destinar 9% a mais de verba para a área, com R$ 29 bilhões.

Em 2019, o orçamento foi de R$ 26,6 bilhões. A maior parte da verba, assim como em outros setores, será destinada para custeio, mas há R$ 301 milhões reservados para investimentos em obras, reformas e a compra de viaturas, armamentos e equipamentos de segurança pessoal e a ampliação das unidades dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEPs).

Agora é aguardar que as ações tenham eficácia na redução do número de ocorrências neste final de ano.