Segurança nos bairros

Por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), a Secretaria de Segurança Cidadã da Prefeitura de Suzano reforça suas ações nos bairros. O DS vem divugando ao longo das semanas, a atuação da GCM, por meio de operações, em diferentes localidades de Suzano.

Nesta quarta-feira, teve início uma nova etapa de reforço no patrulhamento nos bairros Vila Amorim e Jardim Colorado. A ação, conduzida por equipes da Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo) e do Canil, tem como objetivo ampliar a presença da corporação em pontos estratégicos, coibindo a prática de crimes como furtos e roubos e aumentando a sensação de segurança da população.

Sem dúvida, um trabalho importante para garantir a segurança aos moradores. Mostra, sobretudo, que o município pode e deve contribuir diretamente com a segurança pública, em parceria direta com o Estado.

A operação inclui rondas ostensivas, abordagens preventivas e a utilização do efetivo canino em apoio às equipes, ampliando a capacidade de inibição da criminalidade em áreas sensíveis e de maior vulnerabilidade desses dois bairros. A GCM de Suzano, inclusive, tem reforçado o patrulhamento de forma estratégica em outras localidades nas últimas semanas. Bairros como Vila Fátima, Parque Buenos Aires e Jardim Dona Benta são alguns dos que também receberam ações parecidas desde o início do mês.

Segundo a Prefeitura, as ações também são resultado de uma escuta ativa das demandas comunitárias e da preocupação da administração em oferecer respostas rápidas.

Segurança pública deve sempre ser construída em parceria com a comunidade. As pessoas conhecem a realidade local e nos ajudam a identificar onde devemos atuar com mais intensidade. Essa ação da Romo e do Canil é uma resposta direta a essas solicitações.

No início da ação, as equipes atenderam a duas ocorrências relevantes. No Jardim Colorado, em patrulhamento nas imediações de uma igreja, a equipe do Canil, com apoio da Romo, avistou quatro indivíduos em atitude suspeita que tentaram fugir para uma área de mata. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, mas, com o auxílio de um cão farejador, foi localizada uma bolsa escondida no local contendo nove porções de maconha, 31 pedras de crack e R$ 17,80. Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia Central de Suzano.

Esse é apenas um exemplo do trabalho que pode dar resultados importantes no combate à criminalidade.

A segurança pública deve ser priorizada, uma que sempre aparece em pesquisas como uma demanda importante reivindicada pela sociedade.

Nesse momento, a GCM é levada para dentro dos bairros em que a população mais sente a necessidade da nossa presença. Vila Amorim e Jardim Colorado foram apontados como pontos que precisavam de atenção especial, e é justamente isso que estamos oferecendo: mais rondas, mais proximidade e mais prevenção, por exemplo.