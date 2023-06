Mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou os dados estatísticos sobre a criminalidade no Estado.

O DS traz, na edição desta quarta-feira, os números do Alto Tietê.

A referência do levantamento é o mês de maio com uma preocupação grande em relação aos homicídios dolosos - assassinatos, quando há a intenção de matar.

Os números mostram também um trabalho intenso da Segurança Pública no sentido de reduzir as estatísticas.

Atualmente, o trabalho de prevenção está a carga da Polícia Militar e o de investigação da Polícia Civil. Mas há um fato importante no círculo da Segurança Pública do Estado. As Guardas Civis Municipais (CGMs) também fazem papel de polícia e, por isso, projetos na Câmara Federal, em Brasília, lutam para oficializar esse trabalho que já vem sendo feito. A GCM faz trabalho ostensivo e deixou a muito tempo de ser responsável apenas pela preservação do patrimônio público.

Realiza, em parceria com a PM, por exemplo, operações importantes e, nada mais justo do que ter garantido o direito de trabalhar como “polícia municipal”, conforme defendem principalmente quem está à frente desta instituição.

A Segurança Pública é um setor em que requer também investimento maciço, seja na qualificação de profissionais do setor, como em equipamentos, como por exemplo, as câmeras de monitoramento, a boa iluminação pública nos bairros.

Garantir não só a sensação de segurança, mas a “real” segurança são primordiais.

Desta forma, toda vez em que a SSP divulga os dados estatísticos, as autoridades policiais devem se atender ao que diz o “mapa” dos números para garantir as estratégias de combate à criminalidade.

Os dados passaram a ser divulgados mensalmente, o que ajuda ainda mais o trabalho de planejamento das polícias: onde combater e quais locais buscar melhores soluções.

Toda vez em que se divulga pesquisa sobre as principais prioridades, a segurança pública sempre está entre as cinco.

Isso mostra que ainda é preciso investimento maior para garantir com que o morador de um determinado bairro possa se sentir seguro quando vai para o trabalho ou para casa.

Desta forma, mais uma vez os dados estatísticos estão postos e devem ser analisados pelas instituições que têm o objetivo de garantir a segurança, incluindo as GCMs que desempenham papel importante no combate à criminalidade, seja auxiliar ou trabalhando em parceria com as polícias.

A Constituição Federal diz a segurança é dever do Estado, mas nada impede que os municípios possam dar sua contribuição com apoio das guardas e melhorias na infraestrutura logística das cidades.