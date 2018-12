Segurança reforçada no Natal

Uma operação de “Natal Seguro” nas ruas das cidades da região tem objetivo de garantir ao pedestre, consumidor, morador e turista uma sensação de segurança maior durante as compras de final de ano.

Nesta época, a criminalidade tende a aumentar com mais ocorrências, principalmente de furtos e roubos.

A expectativa é reduzir os casos e, para isso, as dicas de Natal são importantes.

Na época de Natal, o movimento nos centros comerciais e shoppings aumenta demais. É nesse período também que os riscos de roubos e furtos a consumidores crescem. De acordo com especialistas em segurança, os comerciantes também estão mais vulneráveis a golpes, já que as lojas estão mais cheias.

Nesta semana, em entrevista ao DS, o comandante do Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12) de Mogi das Cruzes e região, Wagner Tadeu da Silva Prado, informou que as ações da polícia vão aumentar, assim como o número de policiais nas cidades do Alto Tietê para a operação de natal, que visa reforçar a segurança dos grandes centros. O aumento será de 30% podendo variar de uma cidade para a outra.

A reportagem mostrou que esse reforço pode crescer até 50%. Serão colocados em média de 30% a 50% de policiais a mais do que o policiamento ordinário. Quando chegar próximo do dia 25, o número chegar até 100% de policiamento nas ruas, justamente para atender a demanda de maior fluxo de pessoas.

O objetivo é evitar crimes ao patrimônio, como roubos de celulares, de carteira, dos estabelecimentos e de veículos também.

Todos os anos a Polícia Militar (PM) faz o reforço no policiamento específico na área central dos municípios, onde fica localizado o maior fluxo de pessoas. Para as cidades que possuem a Atividade Delegada, como Mogi das Cruzes e Guararema, os policiais vão fazer a fiscalização dos vendedores ambulantes para que não haja importunação.

Além da atividade delegada, as cidades terão reforço das motos da Rocam, da Força Tática e da Guarda Civil Municipal (GCM). A região do Alto Tietê já ganhou 19 novas viaturas de polícia, que foram distribuídas entre os batalhões da região - 17º 32º e 35º - e devem receber até fevereiro de 2019 mais três viaturas, seis motos, três bases comunitárias móveis e três viaturas para a força tática.

É importante que as pessoas possam ir às compras tomando todas as cautelas, inseridas em dicas da polícia, durante esse período de final de ano.