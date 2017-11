A onda de crimes em Poá, principalmente assassinatos, trouxe grande preocupação para as autoridades municipais.

Na semana passada, a Secretaria de Segurança Urbana de Poá coordenou operação de combate à criminalidade.

A ação contou com o trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar e teve como foco evitar furtos, roubos e ataques a caminhões de cargas.

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e do patrimônio, bem como a preservação da ordem pública. As ações se dão através das diversas polícias, como a rodoviária federal, a polícia civil, a polícia militar e também o corpo de bombeiros.

Sendo a segurança pública uma responsabilidade de todos, cada esfera do governo tem o compromisso de realizar investimentos para melhorar esta área.

Desta forma, Poá vem contribuir com o reforço da segurança dos seus moradores.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de Poá, Carlos Setsuo, a operação, da semana passada, foi realizada por meio de bloqueios nos bairros do Jardim São José, Cidade Kemel, Calmon Viana, Jardim Débora e na área central. Além do efetivo da GCM de Poá e da PM, também participou a GCM de Suzano (nas divisas dos municípios) e foi utilizado o sistema de Infocrim (base de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública).

Durante a ação dois veículos com transporte de cargas foram encaminhados à Delegacia de Poá com suspeita de problemas na documentação, além da apreensão de sete carros irregulares.

Os municípios podem desenvolver ações de prevenção à violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. Além disso, também podem criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Uma boa manutenção da cidade contribui para a inibição da criminalidade. Quando a administração municipal investe em iluminação e em uma boa pavimentação das ruas, por exemplo, tem-se uma diminuição na ocorrência de assaltos.

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte da organização administrativa. Por isso, a gestão em cada esfera política é responsabilidade dos chefes do executivo, ou seja, do Presidente, dos governadores e dos prefeitos.

Poá também tem trabalhado para ampliar o monitoramento por câmeras nos bairros e esta ação conta com o apoio da comunidade e é importante para garantir um amplo trabalho contra o crime.