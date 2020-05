A situação é extremamente grave para toda população brasileira em função da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus e pelos impactos que a situação atual acarreta na economia.

A preocupação é grande com o número de trabalhadores que perdem seus empregos.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que o número de pessoas que deram entrada no Seguro-desemprego aumentou 15,3% em abril no Alto Tietê, em comparação com o mesmo período de 2019. No total, foram 5.325 pedidos feitos no mês passado. Os dados são do Painel de Informações do Seguro-Desemprego, elaborado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

Entre as famílias, especialistas afirmam que, neste momento, é hora de cortar gastos.

É fundamental nesse momento reunir a família, abrir a realidade e pensar em ações conjuntas de redução.

Este é o momento de focar na alimentação básica sem luxos e supérfluo. Épreciso optar pelos produtos básicos, com custos menores e esquecer marcas e outras questões que possam elevar o preço, afirmam especialistas.

Caso tenha, é fundamental proteger a reserva financeira, é preciso ter dinheiro, ele vale muito mais nesses momentos.

Os números divulgados ontem, em reportagem do DS, mostraram que em abril do ano passado, 4.616 pedidos do benefício foram feitos na região. Destes, em apenas 13, os cadastros foram realizados de forma online. Em tempos de pandemia, a situação mudou consideravelmente. Em 5.143 pedidos, o recurso usado foi a internet.

De todas as cidades da região, Poá, Salesópolis e Santa Isabel foram as únicas que apresentaram queda no número de solicitações de Seguro-desemprego sob pandemia. Em Poá, foram 337 no mês passado, 28,4% a menos do que os 471 registrados em abril de 2019. Mogi das Cruzes é a cidade com maior número de pedidos feitos no mês passado na região. Foram 1.635. A cidade é seguida por Itaquá, que teve o segundo maior registro em abril/2020: 1.087. Suzano fecha a lista das que passaram dos mil pedidos, com 1.051.

No mês passado, o Ministério da Economia estimou que houve um aumento de 150 mil pessoas desempregadas no País entre março e a primeira quinzena de abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, em razão da crise causada pelas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) no Brasil.

Os números são baseados, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, nos pedidos de seguro-desemprego registrados pelo órgão e na estimativa de demanda reprimida de pessoas que não conseguiram solicitar o seguro por causa das restrições do atendimento presencial aos trabalhadores.

Há uma grande preocupação com o a possibilidade de um crescimento ainda maior no número de desempregados.