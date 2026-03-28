As políticas de longevidade são fundamentais para transformar o aumento da expectativa de vida em uma oportunidade de viver com dignidade e autonomia, em vez de ser apenas um desafio demográfico. Elas visam garantir que a sociedade se adapte ao fato de que, em 2030, o número de idosos no Brasil deve superar o de crianças.

Em São Paulo, o Governo do Estado mantém o Selo Paulista da Longevidade. Nesta semana entregou o título para Guararema. O município localizado na região metropolitana da capital paulista é o 301º a receber o certificado, que reconhece boas práticas públicas voltadas às pessoas idosas.

Trata-se de uma estratégia para os municípios pensarem em ações estruturadas para as pessoas idosas viverem com mais qualidade de vida nesses territórios.

Durante a cerimônia de certificação, entre outras políticas estaduais, a equipe da SEDS apresentou o Programa SP Amigo do Idoso (SPAI), que tem foco no fomento e na articulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos da pessoa idosa e à promoção do envelhecimento ativo.

Atualmente, a rede de atenção do Estado conta com 120 Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) e 70 Centros Dia da Pessoa Idosa (CDI), cofinanciados pelo SPAI e espalhados por todas as regiões do estado de São Paulo. O programa ainda incentiva os municípios a fortalecerem suas ações por meio do Selo Paulista da Longevidade, que já certificou cidades nas modalidades Inicial, Intermediária, Plena e Platinum.

De acordo com o governo estadual, o reconhecimento destaca a implementação de políticas públicas voltadas à população idosa em Guararema, com ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Longevidade. Entre as iniciativas, estão as atividades promovidas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa “Dácio de Souza Franco” e nos Centros Socioeducativos (CSEs), que oferecem serviços e programas voltados ao bem-estar, à convivência e à qualidade de vida.

O certificado é concedido no âmbito do Programa SP Amigo do Idoso (SPAI), que promove o envelhecimento saudável ao incentivar a participação de pessoas com 60 anos ou mais na sociedade. O selo estimula os municípios a atuarem com boas práticas voltadas ao trabalho com pessoas idosas.

O selo reconhece municípios que transformam de forma duradoura a vida das pessoas idosas. Sustentabilidade (manter ações e conquistas dos selos anteriores), recursos reais (comprovar melhorias nas vidas das pessoas idosas), e fortalecer políticas para longevidade.