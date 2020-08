Sem ‘baixar a guarda’

A marca superior a mil mortes por Covid-19 no Alto Tietê trouxe mais preocupação às autoridades de Saúde.

Apesar de as cidades da região estarem na fase amarela não se pode “baixar a guarda” por causa do número de mortes que vem acontecendo.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que dias após o Alto Tietê atingir essa triste marca, as prefeituras da região afirmam que vão manter ações para combater a propagação da doença e evitar óbitos.

E mais: reforçam ações, na tentativa de amenizar ou conter o avanço da doença para os moradores da região.

A tarefa é, sem dúvida, muito difícil. Mas é preciso seguir recomendações das autoridades de saúde, garantir condições de segurança para o trabalho dos profissionais do setor da saúde e conscientizar a população para manter o isolamento.

Na reportagem, as secretarias de saúde informaram ao DS, os cuidados e reforços para conter novos casos e vítimas fatais nos municípios.

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano, por exemplo, informou que todos os protocolos e medidas que já eram adotados pela cidade continuam sendo praticados de forma rigorosa. Segundo a secretaria, além da implantação do hospital de quarentena, restrição de atendimento presencial e fiscalização de medidas determinadas pelos decretos municipais, a telemedicina é um dos fatores mais importantes no combate a pandemia, uma vez que evita circulação de pacientes com suspeita da doença.

A reportagem mostrou também que em Mogi das Cruzes, a campanha educativa para manutenção de cuidados básicos foi reforçada, como o uso de máscara, higiene das mãos e isolamento social, além da aquisição de novos testes. Todos os casos são monitorados pela Vigilância em Saúde, inclusive pacientes devem manter isolamento em casa, com contatos permanentes para saber a evolução da doença.

Poá informou que tem realizado diversas ações no combate da pandemia, entre orientação e atendimento a pessoas em situação de rua, higienização de bairros, instalação do hospital de campanha, atendimento psicológico, triagem para acesso em unidades de saúde, compra de testes rápidos e outras medidas.

É importante que as ações continuem sendo mantidas para garantir resultados importantes em relação à contenção do avanço da doença nas cidades da região.