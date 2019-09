Pelo menos 400 mil pessoas são afetadas por acidentes de trânsito no Brasil todos os anos, segundo levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. O estudo revela que, no País, 47 mil pessoas morrem em decorrência desses acidentes.

Em razão disto, a Semana Nacional do Trânsito chega para conscientizar e alertar os condutores e pedestres de atitudes que evitam acidentes no trânsito.

Os municípios estão se preparando para realizar a semana.

O DS trouxe, na edição de ontem, reportagem mostrando que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano definiu a programação da Semana Nacional do Trânsito, sob o lema “No trânsito, o sentido é a vida”. Não há dúvida de que a educação no trânsito é uma das principais ações intensificadas na cidade. O objetivo é reduzir os acidentes e, principalmente, o número de mortes.A Semana de Trânsito será importante porque vai envolver também muitas secretariais municipais com o único objetivo de conscientizar a população e reduzir as ocorrências.

Em Suzano, a programação teve início logo após a cerimônia de lançamento, com uma palestra sobre trânsito seguro, legislação e campanhas educativas.

No sábado haverá um ato na rua General Francisco Glicério de conscientização sobre o uso de vagas especiais de estacionamento. No domingo (22/09), será a vez do passeio ciclístico no Parque Max Feffer.

A segurança no trânsito é uma questão importante em todas as esferas da sociedade. Principalmente nas escolas. São elas que possuem papel importante na formação de indivíduos mais conscientes a respeito dessa, e de outras questões.

A Semana de Trânsito contribui significativamente para a conscientização das crianças a respeito da promoção de um trânsito mais seguro.

Por tudo isso, a campanha é, sem dúvida, muito importante e o engajamento de toda a sociedade garante a eficácia desse projeto.