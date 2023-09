Semana de Trânsito

O trânsito sempre dever ser seguro e a conscientização dever partir de todos, sejam motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, pessoas que andam de patinete e todos os demais que compõem o fluxo das ruas.

As regras e as principais orientações são sempre importantes.

Por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 18 e 25, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), apoia as ações educativas da campanha “No Trânsito, escolha a vida”. Serão desenvolvidas iniciativas como o projeto DER na Escola, cujo objetivo é difundir mensagens educativas para que as crianças sejam multiplicadoras de informações dentro de suas famílias e círculos de convivência.

O movimento segue por todas as demais cidades do Estado com objetivo de conscientização.

Esse é um período importante. Pode-se reforçar as diretrizes em prol de um ambiente seguro no trânsito. Uma ação como o projeto DER na Escola é importante para que as crianças absorvam nossas premissas e as reproduzam entre os adultos. Além disso, esses jovens, desde cedo, terão a construção de valores para a vida deles como condutores, quando esse dia chegar.

De acordo com o governo estadual, ainda como parte da campanha, vídeos e posts educativos serão veiculados nas redes sociais do DER. A intenção é fazer com que o conteúdo ajude a conscientizar os usuários das rodovias sobre a importância do comportamento responsável. A partir de perfis diferentes de pessoas, situações do cotidiano serão apresentadas dentro da relação com as leis de trânsito, expondo as consequências quando estas não são respeitadas.

A programação do DER para a Semana Nacional do Trânsito prevê, também, a realização do projeto Curta o Circuito, ação para que o público perceba e vivencie os efeitos causados pelo consumo de bebida alcoólica. Um óculos simulador será disponibilizado em uma prova que envolverá concentração, coordenação e visão, para desafiar os participantes a cumprir o trajeto como se estivessem em estado de embriaguez.

Já o Escape Room do DER proporcionará a abordagem de temas relacionados à segurança no trânsito de maneira divertida, inovadora e educativa, em atividades de curta duração e alta rotatividade, com o intuito de atrair uma ampla variedade de público. Esse formato permite injetar entusiasmo no processo de conscientização sobre tópicos educativos que, apesar de necessários para a garantia da segurança de todos, podem ser percebidos como monótonos.

Que todo esse trabalho seja fortalecido e que os objetivos, sobretudo, de segurança sejam alcançados.