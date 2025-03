Nesta semana é comemorada A Semana do Consumidor. A época é marcado por alguns descontos para quem quer comprar produtos.

Para evitar problemas, o Procon de Mogi reforça a necessidade de ver e comparar preços.

Como várias empresas e comércios em geral oferecem ofertas visando alavancar as vendas neste período, o coordenador de Defesa do Consumidor do Procon de Mogi, Álvaro Nicodemus Sanvido, orienta que as compras feita por sites e aplicativos de lojas exigem cuidados, como evitar clicar em links desconhecidos; verificar a procedência do anúncio e buscar referências do site/aplicativo.

“Ao usar o cartão de crédito ou débito, o consumidor deve confirmar o valor a ser pago no visor da maquininha de cartão, solicitar o recibo do cartão, sempre exigir nota fiscal e, se a compra for parcelada, confirmar a quantidade de parcelas antes de colocar a senha”, explica o coordenador, acrescentando que se a opção for pela realização de pagamentos por PIX, o ideal é fazê-lo para o CNPJ ou CPF da contratada.

Nos casos de compras realizadas pela internet ou telefone, ele aponta que é possível fazer uso do direito de arrependimento. “Para desistir da compra ou contratação, basta contatar o fornecedor em até sete dias, contados da assinatura do contrato ou entrega do produto, e pedir o cancelamento. No entanto, para produtos adquirido em lojas físicas, o estabelecimento comercial não está obrigado a trocá-los. Todavia, a grande maioria costuma ofertar a troca do produto, embora, a recomendação é verificar, antes de finalizar a compra, se há política de troca no estabelecimento e quais as condições”, acrescenta o coordenador.

Em Ferraz também está ocorrendo uma ação especial.

Atividades estarão sendo realizadas como um plantão na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nesta sexta-feira, dia 14, para ouvir queixas, tirar dúvidas e registrar reclamações dos consumidores ferrazenses, das 10 às 15 horas.

Outra ação programada será no próximo dia 25 deste mês com o Procon Itinerante na Praça da Independência, num evento promovido pelo Procon de Ferraz com a Fundação Procon de São Paulo, das 10 às 16 horas. Para o diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, levar informações aos alunos como as que estão sendo feitas por meio de palestras preparando os estudantes para que sejam consumidores conscientes é muito benéfico, inclusive, às famílias ferrazenses: “Toda a programação foi idealizada para atingir todos os consumidores e mostrar que o Procon está presente e atuante na cidade”, afirmou.

Nesta terça-feira, o Procon visitou a Escola Municipal de Educação (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento; na Vila Santo Antônio. A programação amanhã (12) será na Emeb Maria Inês, a partir das 8 horas e na quinta-feira, na Emeb Baxmann, a partir das 8 horas.