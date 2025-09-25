Anualmente, entre 18 e 25 de setembro, é celebrada a Semana Nacional de Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao longo de todo o ano, mas com maior ênfase neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar nossas vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis.

Em Suzano, ações são desenvolvidas para lembrar da data.

Nesta semana, um trabalho desenvolvido em conjunto entre a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a concessionária Radial Mais Transporte, o 17º Grupamento do Corpo de Bombeiros e o 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano da Polícia Militar (BPM/M) proporcionou a simulação de um resgate no Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, que integrou as ações educativas da Semana Nacional de Trânsito em Suzano.

O objetivo foi promover a conscientização sobre as regras de circulação neste local ao expor os perigos de uma conduta inadequada por parte de todos que trafegam por ali. Para mostrar como motoristas e passageiros estão suscetíveis a acidentes em virtude do desrespeito às regras vigentes, até pelos pontos cegos dos ônibus, foi encenada uma ocorrência em que um ciclista atravessa de forma inadvertida um coletivo em local proibido.

Com uma frota superior a 127,2 milhões de veículos em circulação no país, a mobilização por um trânsito mais seguro se torna cada vez mais urgente. Em 2025, foram registrados mais de 453 mil sinistros, que resultaram em cerca de 7,5 mil mortes, conforme dados do Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito (Renaest).

Em Suzano, no simulado, uma pessoa perde o controle da bicicleta em frente ao coletivo, o que por pouco não provoca um atropelamento. A cena seguiu com o acionamento do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e da 4ª Companhia da Polícia Militar.

Essas ações garantem mais educação e mais segurança no trânsito.