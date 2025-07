Serviços de saúde ampliados

Ampliar os serviços de saúde tem sido desafio dos municípios. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano trouxe números importantes de atendimentos. Por exemplo: realizou um amplo conjunto de ações no primeiro semestre de 2025. Há um compromisso importante do cuidado integral da população. A saúde é uma das áreas mais difíceis e que não pode esperar. O atendimento precisa ser reforçado, cada vez mais, porque o paciente necessita de atendimento urgente. Nos dados de Suzano, por exemplo, com mais de 4,4 milhões de ações realizadas entre janeiro e junho, a rede municipal consolidou avanços significativos na Atenção Básica, especializada, hospitalar e nos serviços de urgência e emergência.

Os dados do balanço semestral indicam que, apenas em Atenção Básica, foram 1.330.157 procedimentos entre atendimentos individuais, visitas domiciliares, vacinação, atendimentos odontológicos e cadastros. A produção em especialidades também foi expressiva, com 1.205.844 atividades - número que inclui exames diagnósticos, consultas clínicas e até procedimentos cirúrgicos. Já os atendimentos de urgência e emergência somaram 967.232 registros.

Na área hospitalar ambulatorial, foram mais 826.602 procedimentos, enquanto as internações somaram 156.988, envolvendo desde atendimentos clínicos até cirurgias. O destaque para o setor laboratorial foi a marca de quase um milhão de exames realizados no Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, com média de 15 exames por paciente atendido.

Esses resultados só foram possíveis graças a um volume robusto de investimentos, segundo a administração.

No primeiro semestre, o município aplicou 32,3% da receita própria na saúde - mais do que o dobro do mínimo constitucional exigido, que é de 15%.

Não há dúvida de que o esforço da gestão municipal permitiu não apenas ampliar o acesso, mas também qualificar os serviços oferecidos.

Esse aporte maior de recursos garante que possamos atender a população de forma eficiente.

Entre as ações estratégicas destacadas no período, também está o fortalecimento da vacinação de rotina e das campanhas específicas. A cobertura da campanha de Influenza, vírus causador da gripe, atingiu cerca de 70 mil pessoas vacinadas, somando grupos especiais (35.667) e grupos prioritários como idosos (23.515), crianças de seis meses a 5 anos (8.474) e gestantes (1.343).