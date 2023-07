Serviços e turismo

O setor de serviços cresceu nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado tanto em volume quanto em receita nominal, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo informações do governo estadual, no acumulado de janeiro a maio de 2023, o estado aumentou os serviços em 1,6% em relação a 2022, contribuindo para o resultado positivo do setor no Brasil, destaca o órgão. Já a receita nominal cresceu 7,9% no período analisado.

O setor de serviços é subdividido em cinco categorias. O maior aumento de volume, de 4,8%, foi registrado nos serviços prestados às famílias (como alojamento e alimentação); seguido por 2,4% de aumento nos serviços de informação e comunicação; 1,3% nos serviços profissionais, administrativos e complementares (como turismo) e nos serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. A categoria outros, que engloba esgoto, atividades financeiras e imobiliárias, teve queda de 1,2%.

De acordo com o IBGE, o turismo teve um grande destaque nos serviços neste começo de ano tanto no país quanto no estado. No acumulado de janeiro a maio de 2023, o agregado especial de atividades turísticas expandiu 7,4% no estado em relação ao mesmo período de 2022. O titular da secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), Roberto Lucena, afirma que a expectativa é que o ano de 2023 seja promissor para o setor, com um desempenho maior do que os últimos cinco anos. O Turismo gera incontáveis empregos diretos e indiretos. Estamos trabalhando em parceria com os municípios, desenvolvendo novos eixos de Turismo, como o Gastronômico e o Rural.