O servidor público, qualquer que seja sua formação ou função desempenhada, é um importante agente na construção social, apontam especialistas.

A prestação do serviço público é das mais importantes atividades de um corpo social. Nenhum País, Estado ou município funciona sem seu quadro de servidores públicos, responsáveis pelos diversos serviços fornecidos ao cidadão.

Por isso, valorizar o serviço público é, também, reconhecê-lo como um importante agente na construção de um País melhor e na esfera local espera-se que o Poder Executivo Municipal entenda que os servidores públicos municipais merecem ser valorizados.

Em Suzano, há um trabalho importante de acompanhamento do funcionalismo.

A Secretaria de Administração de Suzano, por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), realiza o projeto “Amigo, Estou Aqui”. O primeiro encontro da nova edição ocorreu na próxima sexta-feira (23/02). A ação busca oferecer uma rede de apoio aos funcionários públicos municipais que estão próximos da aposentadoria.

O projeto está em vigor desde fevereiro de 2021, sendo voltado aos servidores que estão entre seis e 24 meses para se aposentar e, nesta edição, a iniciativa conta com 20 inscritos para receber esclarecimentos e orientações, abordando também sobre os aspectos emocionais, sociais e culturais envolvidos nesta nova fase.

A iniciativa é de grande importância, uma vez que visa o acolhimento e preparo dos colaboradores.

Segundo a Prefeitura, o projeto representa não apenas um apoio crucial para os colaboradores durante a transição para a aposentadoria, mas também um investimento valioso no bem-estar e na preparação de uma força de trabalho resiliente e consciente, promovendo um processo de desligamento mais suave e gratificante para todos os envolvidos.

Portanto, o papel do servidor público vai muito além da burocracia. Governos passam, mandatos têm fim, gestores deixam seus cargos, mas os servidores permanecem como memórias vivas em seus órgãos. Transições políticas nem sempre são diplomáticas e, mesmo quando são, é dos servidores públicos a função de conduzir os órgãos e os novos gestores sem que haja prejuízos à população.

Fazer com que todos saibam e reconheçam a importância do trabalho desempenhado pelas categorias deve ser um exercício constante, que passa pelo zelo no contato com a população, pelo cuidado com a imagem pública da categoria e, principalmente, por sua unidade. Somente com união os pleitos tornam-se realidade, metas tornam-se bandeiras e propostas passam a ser conquistas.