O setor de mobilidade urbana é importante nesta fase de pandemia porque incluiu decisões sobre os transportes públicos e ainda adaptações em ruas e avenidas.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano realizou uma série de ações que foram e vêm sendo realizadas pela Prefeitura de Suzano e pela pasta durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

É importante que as ações seja tomadas no sentido de resguardar automotivos e pedestres e ainda abrir canais de comunicação sobre os procedimentos no trânsito.

Segundo a Secretaria de Transportes, um dos procedimentos adotados foi a orientação e fiscalização para o uso de máscara nos veículos de transporte público e táxis.

A secretaria constatou, inclusive, que foram precisos apenas 15 dias para que 99% da população da cidade passasse a usar máscaras no transporte público “naturalmente”.

As parcerias no setor também são importantes. Uma delas foi com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Fundo Social de Solidariedade viabilizou a distribuição de 40 mil máscaras.

Com a obrigatoriedade do uso da proteção, foi distribuído gratuitamente as máscaras.

Foram feitas ações nos terminais e pontos, para que as pessoas fossem orientadas a usar.

A Secretaria de Transportes informou também que foram feitas campanhas com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, parando e orientando a usar máscara no transporte, além de álcool em gel.

Na visão da Secretaria de Transportes, tudo isso colaborou para que houvesse uma baixa no índice de contaminação em Suzano. “Foi uma ação muito frutífera e que trouxe baixa mortalidade”, destacou a secretaria.

Outro ponto importante foi a redução de 54,6% número de acidentes durante a quarentena em Suzano. Além da diminuição da frota de transporte público e do número reduzido de carros e vans escolares nas ruas, a consciência das pessoas no trânsito contribuiu para que mais acidentes fossem evitados, segundo avaliação da pasta.

É importante que as ações e providências continuem sendo tomadas no sentido de garantir que o trabalho possa contribuir com a população nesta fase tão difícil de pandemia da Covid-19.

Outro ponto destacado também foi a troca de 16 semáforos só na Marginal do Una.

O setor também vem acompanhando o trabalho de transporte público da cidade - realizado pela concessionária.

O trabalho deve ser efetivo para garantir melhorias ao passageiro que precisa sair de casa utilizando o meio de transporte público.