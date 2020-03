Neste momento de crise e a ameaça do coronavírus, que contamina o mundo, é importante seguir as recomendações das autoridades de saúde.

Medidas, até consideradas ‘drásticas’, são tomadas no sentido de conter o avanço do Covid-19. Na edição de ontem, o DS trouxe entrevista com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. Ele fez um apelo aos suzanenses em meio a pandemia mundial do novo coronavírus: “Sigam as recomendações de saúde!”.

As ações que a municipalidade tem adotado em relação ao Covid-19 são preventivas.

O prefeito realizou reunião no domingo (15), com um novo comitê de prevenção ao coronavírus para definir e alinhar algumas ações efetivas na cidade.

Esse comitê é composto pelas secretarias municipais, encabeçado pela Secretaria Municipal de Saúde, e também vai conter a constante coordenação do gabinete do prefeito.

Segundo o prefeito, “as ações são antecipadas, para que a gente possa diminuir os impactos desse problema, que é o coronavírus chegando, não só na região do Alto Tietê, mas principalmente na Região Metropolitana de São Paulo.”

O risco do coronavírus é iminente. Há uma preocupação muito grande por parte das autoridades. Por este motivo a população deve seguir as normas de saúde para tentar evitar riscos.

Suzano reitera que as ações locais são de extrema importância, por conta da proximidade com territórios com grande fluxo de pessoas.

Há uma outra preocupação porque o Alto Tietê conta com o maior aeroporto internacional da América Latina, que é o de Guarulhos.

Há proximidade também com o porto de Santos. Algumas medidas adotadas pelo município incluem ações na Educação e na Administração da cidade. As escolas municipais estão em fase de suspensão gradativa das aulas. Segundo o prefeito, as aulas serão suspensas de forma definitiva. Todos os professores da rede serão dispensados.

Para não afetar as aulas, e não haver prejuízo pedagógico para os alunos, medidas de reposição serão estudadas, como conteúdos interativos por meio do portal da educação.

Quanto à alimentação de alunos em situação de vulnerabilidade social, Ashiuchi disse que um projeto está sendo estudado junto ao Fundo Social, Secretaria de Educação e de Assistência Social para identificar os alunos que estão no cadastro único e, por família, serão auxiliados com uma cesta básica para que não haja prejuízo na alimentação.

Sobre as obras e a zeladoria no município, Suzano garantiu que nenhuma dessas áreas será afetada pelo afastamento temporário de servidores com mais de 60 anos.

Quanto às obras, o prefeito disse que as entregas podem sofrer alterações. Obras da área da Saúde vão passar a ter prioridade na cidade.

São medidas importantes, mas que devem ter como foco principal a saúde da população.