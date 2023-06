Simulador de trânsito

Nesta semana, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano visitou a escola municipal Antônio Marques Figueira, na região central, para demonstrar o novo simulador de impacto.

O equipamento reproduz uma colisão de carro, com a finalidade de estimular o uso do cinto de segurança. Tem chamado atenção em Suzano quando apresentado o seu funcionamento.

A apresentação em escola foi a primeira de uma série de exposições previstas nas instituições de ensino da cidade, sendo esse trabalho fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

Cerca de 100 alunos do período da manhã e da tarde foram instruídos acerca da importância da condução responsável ao trânsito, relacionando às práticas seguras para motoristas e passageiros, incluindo o uso do cinto de segurança e, a depender da idade e da estatura das crianças, ter equipamentos especiais como cadeirinhas para garantir a proteção de todos os ocupantes.

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o equipamento foi desenvolvido pela pasta como um método de aliar teoria e prática a fim de demonstrar a condução responsável no trânsito de maneira educativa.

Só para se ter uma ideia, o sistema utiliza a força da gravidade para simular o impacto sofrido por motoristas e passageiros em colisões de baixa velocidade, sendo um indicativo do prejuízo que acidentes maiores podem causar.

O simulador já havia sido utilizado em outras ocasiões. Em uma delas, o equipamento foi uma das atrações da “1ª Motociata de Suzano”, realizada em 21 de maio; em outra oportunidade, o aparelho foi apresentado aos alunos do Centro Universitário Piaget (Unipiaget), na quinta-feira da semana passada (25/05), para que pudessem ter conhecimento sobre os danos que um acidente de trânsito pode acarretar.

O simulador é uma ferramenta muito importante nas campanhas de conscientização para um trânsito mais seguro. Como ele demonstra, na prática e de forma controlada, a força causada pelo impacto mesmo em baixa velocidade, também sensibiliza sobre a importância do cinto de segurança, que é obrigatório para todos os ocupantes dos veículos.

O cronograma completo será definido em breve, mas a expectativa é de visitar entre dez e quinze escolas municipais até o final do ano, segundo a Prefeitura.

Esses equipamentos são importantes porque simulam situações de acidentes que podem acontecer na rodovia, como uma colisão.