Sirene em áreas de risco

O acionamento das sirenes de alerta remoto serve como um aviso sonoro para a população sobre a necessidade imediata de deixar a área considerada de alto risco para deslizamentos.

Uma ferramenta importante para evitar tragédias em meio às chuvas.

Nesta semana, o Governo de São Paulo, por meio da Defesa Civil, reforçou o sistema de alertas em áreas vulneráveis com a instalação de novas sirenes em municípios da Região Metropolitana e do interior paulista. Ao todo, serão quatro equipamentos, com investimento total de R$ 1,5 milhão.

Ferraz de Vasconcelos será o primeiro município a receber a nova sirene, com entrega esta semana. Equipes da Defesa Civil estarão no local, onde a população participa de um treinamento e simulado para acionamento da sirene, quando necessário.

A cidade de Francisco Morato, também na Grande São Paulo, contará com um equipamento do mesmo tipo, com entrega prevista para maio deste ano.

Esses dispositivos são voltados especialmente para o alerta à população em áreas de risco de deslizamento, sendo acionados em caso de necessidade de evacuação imediata.

São importantes para garantir mais segurança e evitar transtornos e tragédias.

Além das sirenes para deslizamento, outras duas cidades do interior – Capivari e São Luiz do Paraitinga – receberão sirenes com sistema de telemetria de rios, em uma parceria com a SP Águas. Esses equipamentos são direcionados à prevenção de desastres relacionados a cheia dos rios, permitindo o monitoramento em tempo real do nível da água e o acionamento automático de alertas em caso de emergência, permitindo, inclusive, a evacuação da população que estiver na área sujeita à inundação.

A sirene de alerta sonoro é um importante aliado do poder público e dos moradores, pois evita consideravelmente o número de mortes decorrentes de enchentes ou deslizamentos.

Até agora, somente um terço das cidades brasileiras classificadas como críticas para enchentes têm sistema de alerta de riscos para esse tipo de evento, como alarme e sirenes.

O objetivo das novas instalações é ampliar a cobertura e garantir que a população receba os alertas de forma rápida e eficiente, contribuindo para a preservação de vidas.

Embora as sirenes não impeçam desastres naturais ou acidentes, elas são instrumentos valiosos para reduzir o risco de perda de vidas e danos materiais. Ao fornecer um aviso prévio, as sirenes permitem que as pessoas tomem decisões assertivas e ajam de acordo para se manterem seguras.