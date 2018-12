Agilidade no sistema público das prefeituras, principalmente na emissão de documentos, é um pedido de muitos contribuintes.

A administração pública tem sua atividade voltada para um único objetivo: o bem comum da coletividade administrativa. Sendo assim, toda atividade desempenhada pelo gestor público deve estar orientada a este objetivo. No entanto, um dos desafios enfrentados pelos gestores está em medir a eficiência no setor público. Eficiência a qual, inclusive, é um princípio constitucional que está inserido dentro dos princípios da administração. A constituição Federal de 1988 estabeleceu um rol de princípios expressamente previstos e aplicados à administração pública, referido no artigo 37, que estabelece que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Suzano vem caminhando para tentar ser, cada vez mais, eficiente.

Nesta semana, a administração suzanense anunciou sistema on-line para aprovação de projetos e solicitação de documentos. A mudança vai garantir agilidade e transparência nos serviços prestados e terá início em fevereiro, após a conclusão da capacitação de servidores e profissionais.

O lançamento oficial do sistema de aprovação de projetos e solicitação on-line de documentos emitidos pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação. Trata-se de uma plataforma em ambiente virtual que compõe o conjunto de medidas implementadas para informatizar os serviços prestados pela administração municipal. Na prática, será possível fazer solicitações e acompanhamentos pela Internet 24 horas por dia, sem a necessidade de comparecer pessoalmente ao setor responsável, o que irá garantir agilidade, transparência e economia.

A previsão é de que o sistema seja colocado em funcionamento de fato em fevereiro de 2019. Desde outubro, funcionários da Prefeitura de Suzano estão sendo treinados para operar o sistema. Em 15 e 17 de janeiro será realizada a capacitação dos profissionais que requerem esse tipo de documentação no dia a dia para saberem como dar entrada nos pedidos e como fazer o acompanhamento. A implementação do sistema, que funcionará em uma plataforma chamada Acto, é realizada pela empresa InMov Inteligência em Movimento Ltda., contratada pela Prefeitura de Suzano.

É, sem dúvida, cada vez mais importante a preocupação com a eficiência no trabalho burocrático, garantindo mais praticidade ao cidadão que utiliza os serviços públicos.