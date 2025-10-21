As câmeras com identificação facial começam a dar resultados em Suzano.

Na semana passada, o DS divulgou reportagem mostrando que a Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem procurado pela Justiça no cruzamento das avenidas Antônio Marques Figueira e Paulo Portela, no bairro Jardim Paulista. A captura ocorreu graças à atuação do sistema Smart Suzano, que identificou o foragido circulando pela região central da cidade.

O Smart é o maior sistema de monitoramento de segurança, que usa o reconhecimento facial de câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia, além de ajudar a encontrar pessoas desaparecidas.

As imagens recebidas pelas câmeras são centralizadas em um espaço comandando pela GCM. O sistema está integrado ao banco de imagens de pessoas desaparecidas. Assim, quando o reconhecimento facial indica que há semelhança entre o rosto registrado e o de uma pessoa filmada na rua, emite-se um aviso, que é checado em seguida por um agente municipal de segurança.

Em Suzano, a ocorrência começou após o sistema reconhecer o homem e emitir um alerta para a Central de Segurança Integrada (CSI), que a partir daí seguiu acompanhando o seu paradeiro. As equipes foram acionadas nas ruas e iniciaram as buscas pelo suspeito. Durante a ronda, agentes que estavam na região do Jardim Paulista visualizaram um homem com as descrições fornecidas no cruzamento das avenidas Paulo Portela e Antônio Marques Figueira e emitiram ordem de parada. O indivíduo tentou fugir, mas foi acompanhado e capturado. Ele resistiu à prisão, e a força moderada precisou ser utilizada para garantir a integridade da equipe e do próprio abordado. Após o controle da situação, ele foi levado à Delegacia de Polícia Central para registro e demais providências.

A eficácia do sistema mostra que o sistema vai dar certo. As câmeras do Smart Suzano foram fundamentais para identificar o procurado e acionar a equipe com rapidez e precisão.

É a tecnologia trabalhando em favor da segurança da população e dando suporte direto à atuação da nossa Guarda Civil Municipal. O Smart Suzano é um sistema de monitoramento inteligente implantado na cidade voltado para segurança pública.