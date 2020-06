Socorro financeiro

O combate à pandemia da Covid-19 requer ações de conscientização e também recursos financeiros para compra de equipamentos.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que as dez prefeituras do Alto Tietê receberam R$ 46,3 milhões do governo federal. Essa é a primeira, de quatro parcelas, de um total de R$ 185,2 milhões.

O dinheiro é importante para as cidades que, cada vez mais, vêm amargando queda na arrecadação financeira.

Segundo o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), desse valor, 80% são para recompor as perdas de arrecadação dos municípios e os outros 20% destinados para as ações de enfrentamento ao coronavírus.

O DS já divulgou que as prefeituras trabalham com queda de 30% na arrecadação financeira de recursos municipais.

Da região, os maiores repasses serão para Mogi Das Cruzes (R$ 49,9 milhões), Itaquaquecetuba (R$ 41,5 milhões) e Suzano (R$ 33,3 milhões). Os menores repasses são para Guararema e Salesópolis – R$ 3,3 milhões e R$ 1,9 milhão, respectivamente.

Para receber o apoio financeiro, os municípios tiveram que declarar no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) do Tesouro Nacional (STN) que o município não tem ação judicial contra União.

Não há dúvida de que é um recurso que chega em boa hora para ajudar os municípios que, em sua maioria, acumulam perdas de arrecadação nos meses de abril e maio e estão com dificuldades para fazer frente às despesas.

A expectativa de perdas financeiras é real e deve prejudicar os investimentos, sobretudo em obras e manutenção.

A estimativa na área do Condemat é de uma queda na receita nos últimos dois meses, principalmente de impostos como ISS, IPTU e ICMS.

O apoio da União é essencial para minimizar os impactos e, principalmente, permitir os investimentos necessários no enfrentamento da doença e manutenção das cidades.

A expectativa é de que as próximas parcelas sejam pagas até a segunda semana dos meses de julho, agosto e setembro.

O socorro financeiro é importante, uma vez que todas as forças estão concentradas no combate à Covid-19 com gastos que vão crescer à medida em que é necessária a aquisição de leitos e novos equipamentos para tratamento de pacientes com coronavírus.