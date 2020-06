Em tempos da Covid-19, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos —mais suscetíveis a complicações da Covid-19 — e quem precisa de apoio psicológico.

Distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas das ações solidárias que se espalham pelo país. São cidadãos e instituições se unindo para enfrentar e superar uma das maiores crises de saúde pública do mundo.

Além disso, há a preocupação em atender as pessoas carentes no inverno.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, participou, por meio de videoconferência, do lançamento da campanha “Inverno Solidário”, do governo estadual, com a presença do governador João Doria e da primeira-dama Bia Doria. A ação busca arrecadar cobertores e agasalhos novos para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

Assim como no Estado, a cidade inicia o recebimento de itens como cobertores, blusas, camisas, calças, meias e sapatos.

Neste ano, devido à pandemia, a recomendação do Fundo Social do Estado é de que os municípios acolham apenas itens novos, com o objetivo de não expor ninguém ao novo coronavírus (Covid-19).

Desta forma, as pessoas ou empresas que desejarem realizar a doação, já podem entrar em contato com o órgão municipal pelo telefone (11) 4745-2195, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados, para definição da retirada ou entrega dos produtos de forma organizada e responsável, seguindo as recomendações dos órgãos de Saúde. Também será colocada uma caixa em frente à sala 224 do Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) para as pessoas poderem depositar os itens.

Não há dúvida de que o cenário desencadeado pela pandemia do novo coronavírus tem agravado a condição de milhares de famílias brasileiras, especialmente as de baixa renda e em situação de rua.

Por conta disso, muitas empresas e instituições do setor privado, em parceria com organizações não governamentais e entidades filantrópicas, vêm unindo forças para que essas famílias tenham acesso a recursos básicos, como alimentos e produtos de higiene (essenciais para o controle da expansão da doença).

É importante colaborar neste momento difícil.