Sustentabilidade nas rodovias

As rodovias de São Paulo, incluídas as situadas nas cidades do Alto Tietê, vão funcionar respeitando a sustentabilidade.

Nesta semana, o governo estadual informou que mais de 1.300 pontos de energia solar estão distribuídos pelos 11,1 mil quilômetros de rodovias do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. As vias sob a fiscalização da Artesp também investem em outra medidas sustentáveis, como projetos de reflorestamento, manutenção da flora e fauna e reuso da água para reduzir o impacto ambiental no setor rodoviário.

De acordo com o governo estadual, o modelo de energia solar é adotado para abastecer praças de pedágio, call boxes (cabines de telefones de emergência), Painéis de Mensagem Variável (PMV) e redes de wi-fi das rodovias. A energia renovável também é utilizada para alimentar edificações dos postos de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), lombadas eletrônicas e câmeras de monitoramento.

Na Rodovia Carvalho Pinto (SP 070), em São José dos Campos, por exemplo, a usina solar instalada pela Ecopistas tem capacidade para gerar mais de 11 mil kWh/mês e 135,7 MWh ao ano, o equivalente ao consumo de 77 casas. Com isso, a concessionária deixa de emitir aproximadamente 40 toneladas de CO² na atmosfera por ano, o equivalente a plantar 285 árvores. Já a unidade do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Rodovia dos Tamoios (SP-099) é totalmente sustentável, abastecida por 65 painéis solares.

Outro sistema rodoviário importante, responsável pela ligação entre o Planalto e o Litoral Sul, o Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) também utiliza esse tipo de energia em 260 pontos. No interior do Estado, nos 570 quilômetros sob gestão da Entrevias, o uso de energia solar nas operações e infraestrutura soma mais de 2 mil MW/ano, equivalente ao consumo de mais de 1.200 residências.

Outras rodovias que também operam de forma sustentável com uso de energia solar são o corredor D. Pedro I (SP 065) e a Rodovia Magalhães Teixeira (SP-083), operadas pela Rota das Bandeiras; a SP 255 (entre Araraquara e Riversul), sob gestão da Arteris ViaPaulista;a Rodovia Washington Luís (SP 310), de São Carlos a Mirassol e a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP 326), de Matão a Bebedouro, administradas pela EcoNoroeste.

Levantamento da área de Meio Ambiente da Artesp mostra que as operadoras privadas de rodovias de São Paulo já realizaram o replantio de mais de 5,6 milhões de mudas desde o início do Programa de Concessões Rodoviárias. Essas ações abrangem uma área total de 3,4 mil hectares, o equivalente ao tamanho de cidades como Carapicuíba ou Diadema, na Grande São Paulo, ou mais que o dobro da área de São Caetano do Sul, também na região metropolitana da capital paulista.

É importante todas as novidades para garantir mais segurança aos motoristas e ainda manter a sustentabilidade em todo o processo.