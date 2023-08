Se encerrou nesta terça-feira o evento “Suzano do Amanhã +5”. Mais de 500 pessoas se reuniram ontem no Complexo Educacional e Cultural Mirambava. Marcou o evento ontem o debate em torno das transformações sociais.

A programação contou com palestras da professora doutora Zaida Muxí Martinez, da Universidade Politécnica da Catalunha (ETSAB-UPC); e do professor e membro honorário da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar (OMEP) Vital Didonet; e com comentários do professor doutor Rodrigo Mindlin Loeb, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles participaram também do debate sobre o próximo Plano Diretor de Suzano, que contou com as presenças do professor doutor da Universidade Politécnica da Catalunha Josep Maria Montaner; das professoras da Universidade Presbiteriana Mackenzie Ana Gabriela Godinho Lima e Maria Renata Fragoso Coradin; e da diretora de Planejamento Territorial de Suzano, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho.

O primeiro dia do evento, nesta segunda, falou do caminho do município rumo ao seu centenário, onde participaram o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marco Túlio de Castro Vasconcelos, e a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da instituição (FAU-MACK), Angélica Benatti Alvim.

Este encontro é um marco para cidade, pois debate diversas questões sobre a cidade.

Desde o lado social, passando pelo ambiental, logístico, empregos. Diversos especialistas debateram para contribuir com o futuro de Suzano.

O lado social foi o principal tema debatido no segundo e último dia. Os convidados internacionais trouxeram para o debate propostas que são aplicadas em outras partes do mundo, como no painel “Habitação e o Modelo de Barcelona” e as demandas voltadas para crianças na progressão municipal.

As questões sociais sempre são temas em diversos encontros, pois busca ajudar as pessoas em vulnerabilidade social.

No primeiro dia o tema principal foi o futuro de Suzano e o centenário da cidade. Diversos profissionais de renome internacional cederam sua expertise aos presentes, contribuindo para as conversas acerca do desenvolvimento da cidade. A exemplo, o grego Andreas Matzarakis, diretor do Centro de Investigação de Biometeorologia Humana do Serviço Meteorológico Alemão e professor extraordinário da Universidade de Friburgo, palestrou acerca do impacto das mudanças climáticas no meio urbano.

Ashiuchi destacou o fato de que planejar o futuro do município é um meio de garantir a continuidade do crescimento de Suzano.

Falar do futuro da cidade é sempre importante para se planejar os projetos que serão desenvolvidos no município.

Suzano tem em vista um projeto de cidade.