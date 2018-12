Suzano no topo do Esporte

O esporte de Suzano, especificamente na modalidade Skate, desde sábado representa não só o Estado, mas o Brasil, com a inauguração da nova pista de skate. Sim, é isso mesmo, o município ultrapassou fronteiras: a pista está entre as maiores da América Latina e é adaptada para receber campeonatos estaduais e nacionais.

Além dela, a cidade inaugurou, neste ano, a Arena Suzano, promessa há mais de 20 anos.

Diante dessas duas grandes conquistas, podemos sentir que o espírito esportivo “voltou a respitar” e avança de uma forma impressionante.

Para se ter ideia também, atualmente, o número de crianças atendidas pela Secretaria de Esportes e Lazer passa de 4 mil.

Pista de Skate

O Parque Max Feffer recebeu na manhã do último sábado mais um equipamento público voltado à prática esportiva. A nova pista, batizada como Suzano Skate Park, foi inaugurada na presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), lideranças políticas e também representantes da modalidade, como o skatista suzanense Gabriel Fortunato e Davison Bob, além do presidente da Federação Paulista de Skate, Roberto Maçaneiro.

A obra conta com 2,6 mil m² de construção e 20 obstáculos.

Além do espaço para a prática esportiva, ainda foi projetada uma arquibancada aberta ao público.

O skatista suzanense Davison Bob, irmão do também campeão Gabriel Fortunato, destacou a importância da prática esportiva na auto-estima e o árduo diálogo para a conquista do equipamento.

Já Roberto Maçaneiro, da Federação Paulista de Skate, comemorou e elogiou a capacidade do município em empreender em um projeto de expressão nacional para a comunidade skatista.

Arena Suzano

A Arena Suzano foi inaugurada em 5 de julho. O local, que era e foi um “sonho” dos suzanenses por mais de 20 anos, saiu do papel.

O local teve a construção retomada no início da gestão do prefeito Ashiuchi. Com a obra concluída, o ginásio recebe jogos oficiais de inúmeras modalidades, shows e eventos de grande. A capacidade é de 4 mil pessoas sentadas.

Desde a inauguração, a Arena Suzano tem movimentado ainda mais o Parque Max Feffer, que foi revitalizado nesta gestão. O esporte, por consequência, é praticado ainda mais no local. São crianças, jovens, adultos e idosos praticando futebol, atletismo, vôlei, basquete, skate, entre outros.

Suzano está no caminho certo.

Se der continuidade as escolinhas de esporte e manter os espaços esportivos em movimento, tem tudo para além de ser chamada de “Cidade das Flores”, também ser considerada como “Cidade do Esporte”.

Como o próprio hino fala: “Avante Suzano”.