O serviço de tapa-buraco é uma operação de zeladoria urbana essencial nos municípios brasileiros, focado na manutenção corretiva e preventiva das vias públicas. Sua importância transcende o simples aspecto estético, impactando diretamente a segurança, a economia local e a eficiência da mobilidade urbana.

Em Suzano, as ações estão sendo ampliadas.

Com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, o serviço foi reforçado.

A ampliação permitirá quadruplicar a capacidade de atendimento da prefeitura. Até então, o município realizava cerca de 240 reparos mensais nas vias públicas. Com o reforço operacional, a expectativa é atingir aproximadamente 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, incluindo trabalhos aos sábados.

A remoção de buracos reduz drasticamente o risco de acidentes para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, prevenindo manobras bruscas e quedas.

Em Suzano, a operação utiliza massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, as equipes realizam a compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento conta com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representa um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação será de aproximadamente 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia, permitindo que a prefeitura avance simultaneamente em diferentes regiões do município.

Vias bem pavimentadas evitam danos a componentes dos veículos, como suspensão, pneus, rodas e alinhamento, gerando economia para a população.

A operação tapa-buraco garante um fluxo de tráfego mais suave e constante, evitando congestionamentos causados por veículos que diminuem a velocidade para desviar de buracos.