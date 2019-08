TCE na Saúde

Nesta semana, em uma ação coordenada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realizou fiscalização surpresa para vistoriar o fornecimento, distribuição e controle de medicamentos na rede de saúde em 221 municípios.

Suzano e outras cidades da região estiveram na lista. Só para se ter uma ideia, a ação, realizada em 298 locais – hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias e almoxarifados –, foi executada ‘in loco’ por 303 agentes de fiscalização do TCE. Os trabalhos puderam ser acompanhados em tempo real pelos interessados por meio de uma central de monitoramento.

Durante 6 (seis) horas, foram vistoriados itens como o acondicionamento dos medicamentos; as condições de controle no armazenamento e na distribuição dos remédios – inclusive àqueles que são entregues por meio de processos judiciais.

Preliminarmente, a fiscalização apurou diversas irregularidades, dentre elas remédios fora do prazo de validade, ausência de farmacêutico técnico, extintores de incêndio vencidos, condições de armazenamento inadequadas e locais com problemas de infraestrutura.

Outro dado que chamou a atenção dos fiscais foi o funcionamento de prédios sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e locais que não possuíam Alvará da Vigilância Sanitária. Ainda foram encontrados remédios de uso controlado guardados sem medidas de segurança, caixas de medicamentos em contato direto com o solo, paredes com mofo e umidade, refrigeradores sendo utilizados com finalidades diversas ao armazenamento.

Nos apontamentos realizados em Suzano, a Secretaria Municipal de Saúde informou que está tomando as providências para regularizar os apontamentos da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Segundo a pasta, o trabalho do Tribunal “é importantes para que a municipalidade direcione os recursos, sempre melhorando os serviços”. Mais: “Estes apontamentos auxiliam a gestão a aprimorar cada vez mais a infraestrutura oferecida à população”, informou.

Nesta semana, o TCE verificou falhas em três postos de Suzano. A UBS de Palmeiras, a UBS José Mariano de Souza Coutinho Junior e a UBS Tabamarajoara foram inspecionados na última terça-feiras.

A visita do TCE foi surpresa. Eles apareceram em diversas cidades do estado para a aferição dos postos. Em Suzano o tribunal verificou sete problemas que existem nos três postos, além de problemas específicos em cada um.

É importante que os trabalhos sejam realizados como forma de alertar as atuais administrações municipais.