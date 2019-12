Tecnologia nas estradas

A preocupação com as ocorrências durante o período de final de ano, principalmente, por causa da quantidade de veículos preocupa as autoridades rodoviárias.

Todos os anos são feitas as operações para garantir maior segurança e mobilidade.

Agora, o uso da tecnologia tem sido importante.

Nesta semana, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER)-SP) anunciou que tem investido maciçamente em tecnologia para melhorar o conforto e segurança dos usuários das rodovias estaduais. Pela primeira vez, o órgão utilizará drones para o monitoramento rodoviário das rodovias litorâneas que integram a Operação Verão + Seguro.

Os equipamentos realizarão voos em pontos de gargalo nas rodovias litorâneas, facilitando a tomada de decisões operacionais, como liberação de acostamentos para tráfego ou implantação de faixa reversível. Na ocasião de acidentes, os drones serão utilizados para que as equipes sejam acionadas de forma ágil, adotando todas as medidas de segurança necessárias e advertindo os motoristas a reduzirem a velocidade na pista.

A medida vai garantir maior agilidade nas ações e, consequentemente, garantir maior segurança aos motoristas.

As imagens obtidas durante os sobrevoos com os drones também serão disponibilizadas aos usuários pelas redes sociais do DER no Facebook (Vias DER). Lives pela rede social serão realizadas durante todo o dia, auxiliando os usuários no planejamento de sua viagem. Ao todo, o DER estima que sejam capturadas mais de 100 horas de imagens com os drones durante a Operação verão + Seguro.

Além do monitoramento com três drones, o DER reforçará em 17% o efetivo de colaboradores em plantão, 12% de aumento no número dos veículos de apoio aos usuários, 1.500 cones, bases operações para usuários e campanhas educativas, com focadas na segurança de pedestres e ciclistas, com distribuição de guarda sois e revistas.

O objetivo do esquema operacional é minimizar os impactos gerados pelos mais de 2,5 milhões de veículos que são esperados somente nas rodovias de acesso ao Litoral e Oeste Paulista administradas pelo DER, entre os dias 26/12 e 05/01 - período de maior movimentação.

Os horários de menor movimento, quando os motoristas encontrarão rodovias mais vazias e com maior fluidez são:

O DER contará com 244 câmeras e 70 contadores de veículos em pleno funcionamento nas rodovias. Novos painéis de mensagem variável, totalizando 64 equipamentos, serão posicionados em locais estratégicos para melhorar a comunicação com os motoristas, que serão alertados sobre as condições de tráfego na rodovia já em viagem. O número de painéis é 10,3% maior do que no ano anterior.