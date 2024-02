A aplicação da teleconsultoria na saúde tem feito a diferença na atenção básica, apoiando abordagens assertivas e diminuindo o encaminhamento, avaliam especialistas.

As consultorias rompem barreiras geográficas e permitem a troca de informações entre profissionais de saúde por todo o Brasil.

Há vantagens no uso da iniciativa.

Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Suzano, por meio da Rede de Urgência e Emergência (RUE), implementou o serviço de teleconsultoria cardiológica nos atendimentos realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada no Jardim Revista (rua Guarani, 200), e no Pronto Atendimento (PA) Antonio Tanoeiro, situado em Palmeiras (rua Mussi Jorge Antônio, 319).

Um avanço no atendimento de saúde da cidade. A tecnologia permitirá a realização de exames de eletrocardiograma com transmissão direta aos cardiologistas do Hospital do Coração (HCor), na capital paulista, que farão emissão de laudo e orientações baseadas em protocolos em até dez minutos.

Teleconsultoria é uma consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, com o intermédio de instrumentos de telecomunicação bidirecional – internet, telefone, aplicativos, etc.

Em geral, essa consulta tem como propósito esclarecer dúvidas a respeito de ações, procedimentos e questões de rotina durante o trabalho dos profissionais da saúde.

Em Suzano, os equipamentos que permitirão a implementação do serviço foram contemplados pelo projeto de Boas Práticas Cardiológicas, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, o Hcor e outras unidades de referência, para atender diretrizes assistenciais e o manejo clínico seguro a pacientes com doenças cardiovasculares em todo o Brasil, com o objetivo de garantir a qualificação do atendimento nos hospitais, nas UPAs e PAs com urgências cardiovasculares.

A teleconsultoria cardiológica proporcionará maior qualidade e segurança no atendimento aos pacientes com urgências e emergências cardiovasculares, agilidade no tempo de resposta e mais precisão nos diagnósticos. Para isso, as equipes médicas e de enfermagem receberam a capacitação devida, com as orientações sobre os procedimentos relacionados à utilização do sistema e operação dos equipamentos disponíveis, inclusive um notebook com sistema integrado para realização de eletrocardiograma (ECG).