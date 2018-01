Telefones ‘mudos’

O DS trouxe na edição de ontem reportagem mostrando que Suzano registrou 851 ocorrências de furto de fios telefônicos de janeiro a novembro de 2017.

A reportagem mostrou que nesse período, foram furtados 1.499,3 quilômetros de cabos telefônicos em todo Estado de São Paulo. Do total, 3,2%, o que representa 48,3 quilômetros de fio, aconteceu na cidade suzanense, afetando 81 mil clientes. As informações foram divulgadas pela Vivo, responsável pelos serviços de reparo nessas ocasiões.

Os furtos dão prejuízos enormes. Além de deixar milhares de moradores sem comunicação, como internet e telefones, causam danos financeiros para a empresa prestadora de serviço.

De acordo com a operadora, os roubos acontecem com maior frequência de madrugada e envolvem artifícios como o uso de carros com adesivos falsos, escadas e até sinalização do local. A empresa disse que adota medidas de prevenção, como a instalação de alarmes, colocação de travas nos chassis de caixas subterrâneas e alternativas de rede que alterem a rota e dificultem o acesso daqueles que têm a intenção de cometer um crime.

O problema é que as medidas, até agora, não têm tido resultados práticos.

No último final de semana, moradores de pelo menos quatro ruas do bairro Boa Vista, em Suzano, ficaram sem telefone e internet devido furto de cabos na região. De acordo com a população, o crime ocorre constantemente, atingindo na maioria das vezes as ruas Formosa, Doutor Arthur Saboya, Dom Gaspar, além da Avenida Boa Vista. O DS esteve no local e constatou que equipes da Vivo, cerca de 10 funcionários, trabalhavam na reposição dos cabos. Segundo a Vivo, a normalização dos serviços ocorreria ao longo do dia.

Há, no entanto, outros bairros de Suzano com o mesmo problema.

A Polícia Militar (PM) informou que desencadeou a operação Ferro Velho na região, em 24 de novembro de 2017, com apoio de fiscais da Prefeitura de Suzano, que teve como objetivo fiscalizar o comércio de materiais recicláveis e coibir condutas criminosas. É, sem dúvida, uma ação importante que pode amenizar a situação.

O problema não é apenas de Suzano. Cidades do País já tentaram evitar o problema.

Em 2015, por exemplo, a Prefeitura de Joinville, no norte catarinense, decidiu concretar embaixo da terra os cabos da iluminação pública do município, após inúmeras ocorrências de furto de fios de cobre.

Conforme a prefeitura daquela cidade, nos últimos cinco meses, 12 mil metros de fios foram roubados. Ao todo, R$ 60 mil foram gastos para repor os cabos de cobre levados por ladrões desde outubro de 2014.

Não há dúvida que medidas concretas devam ser tomadas para evitar problemas maiores com o furto dos cabos.