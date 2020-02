O DS trouxe, na edição de domingo, reportagem mostrando que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) garantiu que o projeto executivo para a construção do Terminal Sul em Suzano foi concluído.

No momento a companhia está no processo de contratação de uma empresa que elabore o estudo de impacto ambiental, na modalidade Estudo Ambiental Simplificado (EAS), como é definido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Esta etapa do processo tem previsão de conclusão no final de 2020 e antecede o início das obras.

Uma boa notícia. Surge então a expectativa de uma nova obra.

O problema é que para iniciar os serviços ainda existem pendências ambientais.

A reportagem mostrou que o investimento na fase inicial das obras é de R$ 13 milhões.

Estima-se que o terminal vai atender por dia, cerca de 48 mil passageiros que utilizam as linhas metropolitanas na região.

O terminal contará com espaço de 5,2 mil metros quadrados. Cerca de 9,2 mil metros quadrados serão desapropriados no entorno da estação de Suzano.

Atualmente, a cidade conta com o Terminal Norte - que recebe um grande volume de passageiros diariamente.

A construção deste acesso sul vai beneficiar milhares de passageiros. Eles vinham reivindicando uma nova opção para garantir mais agilidade no transporte.

Segundo a EMTU, o projeto para a construção se iniciou em 2015.

Em dezembro de 2019, durante audiência com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, a construção foi confirmada, e até então aguardava a conclusão do projeto executivo para definir o cronograma das obras. Na ocasião, o deputado também apresentou a Lei Orçamentária de 2020 e garantiu recursos para a execução da obra.

O novo terminal pode garantir, por outro lado, além de opção aos passageiros, nova abertura de empregos.

A expectativa é de que o projeto saia do papel e seja concretizado com expectativa de garantir novo acesso aos passageiros que utilizam o serviço diariamente.

A construção do Terminal Sul é uma reivindicação antiga para a cidade. Trará benefícios e agilidade para quem utiliza o transporte público.

A expectativa agora é pelo início das obras.

O sistema de transporte público sempre deve ser melhorado. Afinal a quantidade de passageiros que utiliza o sistema vem crescendo.

E, à medida em que os serviços são aprimorados, ocorre também uma redução do uso de carros e, por consequência, queda de congestionamentos e paradas no trânsito da cidade.