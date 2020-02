O Estado lançou o plano de prevenção e a formação de um comitê estratégico para ações relacionadas ao coronavírus.

O plano de contingência do Governo de São Paulo se dá ao lado de todos os 645 municípios do estado. Segundo o governo estadual, é importante uma comunicação precisa para melhorar a qualidade da informação, a correta percepção e evitar o pânico.

As cidades do Alto Tietê estão em alerta. Há um caso suspeito em Mogi das Cruzes.

Em âmbito estadual, a Secretaria de Saúde do Estado também instituiu um centro de operações de emergências que contará com representantes de instituições estaduais, municipais e federais. A finalidade é auxiliar a pasta na organização e normatização de ações de prevenção, vigilância e assistência referentes à infecção humana pelo novo coronavírus.

O centro também vai colaborar na análise de dados e de informações para subsidiar tomadas de decisões e definição de estratégias, preparação da rede e de ações de enfrentamento de emergências em saúde pública.

Nesse momento é muito importante também a colaboração e trabalho dos municípios. Conforme o DS trouxe, na edição de ontem, os 23 postos da cidade estão sendo orientados sobre o novo vírus.

Segundo o Estado, a rede de Saúde está preparada para atender pacientes e conta com serviços de referência na área de infectologia para casos graves. Seguiremos vigilantes, orientando organizações públicas e privadas.

A capacitação dos profissionais do SUS tem apoio dos GVEs (Grupos de Vigilância Epidemiológica), CSS (Coordenadoria de Serviços de Saúde) e CGCSS (Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde). Reuniões com entidades de classe e da área privada de saúde, incluindo Santas Casas, estão programadas para a próxima semana.

Assim que os primeiros sintomas surgirem (febre, tosse, coriza e dificuldade para respirar), o paciente deve procurar o ser viço de saúde mais próximo. Para ser considerada suspeita, a pessoa deve ter histórico de viagem para locais com transmissão local, como a China, ou ter tido contato próximo com pessoa com caso suspeito.

O profissional de saúde vai avaliar se os sintomas indicam alguma probabilidade de infecção por coronavírus, tomar as providências para notificação e coletar material para exame laboratorial. O início do tratamento dos sintomas prevê medidas para isolamento do paciente.

A infecção apresenta manifestações parecidas com a de outros vírus respiratórios e não existe tratamento específico para o novo coronavírus. Dependendo da condição clínica do paciente, o isolamento pode ser domiciliar.