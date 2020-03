Trabalho conjunto

O combate ao coronavírus deve ser conjunto com a união do Estado e municípios. Os casos registrados, em São Paulo, preocupam e mostram que são necessárias ações para impedir o avanço da doença.

No Alto Tietê, pelo menos, cinco casos suspeitos foram registrados, com dois descartes.

A situação está sob controle com o trabalho intenso das autoridades de Saúde.

Na semana passada, o governador João Doria se reuniu com representantes das 645 cidades do Estado de São Paulo para apresentar um plano de medidas de prevenção e assistência para casos do novo coronavírus (COVID-19). A reunião aconteceu no Palácio dos Bandeirantes.

É importante, sem dúvida como lembrou o governador, que os prefeitos e prefeitas ajudem na disseminação de informações claras, precisas e objetivas sobre o coronavírus. Há muito fake news lançado para atrapalhar o trabalho das autoridades de saúde no combate à doença.

O governo estadual afirma que não há razão para pânico, interrupção de aulas, trabalho, atividades esportivas ou espetáculos.

Segundo o Estado, apesar de haver casos de suspensão é preciso entender que o trabalho de combate para evitar a propagação da doença está reforçada.

Na semana passada, o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, apresentou o conceito e o histórico do coronavírus, fluxos de atendimento no SUS e a atuação do Centro de Contingência do coronavírus, coordenado pelo médico infectologista David Uip, e do Comitê de Operações de Emergência.

Só para se ter uma ideia, a doença é registrada em diversos países do mundo, com cerca de 90 mil casos e 3,1 mil mortes, mais de 90% concentrados na China. O Brasil registra 13 casos confirmados, todos na Capital paulista. Os pacientes estão estáveis e em isolamento domiciliar. O Estado também monitora 135 casos suspeitos e já descartou 131 notificados.

Também foram apresentados ao público os principais sintomas (febre, tosse e coriza) e as complicações da doença. O período de incubação do vírus pode chegar a 14 dias, após o contato com alguém infectado. A transmissão pode ocorrer, em média, sete dias após o início dos sintomas.

É preciso reforçar a importância da higiene pessoal para evitar a disseminação do vírus.

São medidas simples como lavar bem as mãos e antebraços; não compartilhar objetos de uso pessoal; cobrir tosses ou espirros, preferencialmente com lenço descartável ou os braços; manter distância de dois metros se perceber alguém tossindo ou espirrando.

Cabe aos serviços municipais de saúde monitorar a população e notificar casos suspeitos.