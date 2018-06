Transferência de famílias

As cidades da região mantêm um trabalho contínuo de monitoramento das áreas de risco. O objetivo é evitar acidentes, desastres naturais e problemas por conta de chuvas.

Especialistas afirmam que as áreas de risco são regiões onde é recomendada a não construção de casas ou instalações.

São locais muito expostos a desastres naturais, como desabamentos e inundações. Essas regiões vêm crescendo constantemente nos últimos anos.

As principais áreas de risco são aquelas sob encostas de morros inclinados ou à beira de rios.

Nas cidades do Alto Tietê há situações assim.

Existem vários serviços de assistência a população em casos de emergência. A principal instituição responsável pelo monitoramento das áreas de risco é a Defesa Civil.

Desmatamentos, retirada e uso intensivo de materiais minerais, mudanças de cursos d’ água, ocupação de várzeas e encostas, queimadas, produção e deposição inadequada de lixo e poluição atmosférica são problemas naturais que contribuem para o processo de erosão e degradação do solo, e que precisam de atenção. Em Suzano medidas vêm sendo tomadas. O processo de transferência de moradores de áreas de risco de Suzano para os conjuntos residenciais Solar das Oliveiras e Solar das Hortênsias, no Jardim Fernandes, teve início na semana passada. O DS trouxe reportagem sobre esse assunto na semana passada. A previsão é de que até julho todas as 182 famílias nessas condições beneficiadas com moradias nos dois empreendimentos estejam devidamente instaladas. O transporte dos pertences ficou a cargo da administração municipal, por meio de uma empresa contratada para este serviço.

As primeiras pessoas a se mudarem no Solar das Oliveiras, viviam no próprio Jardim Fernandes, na Vila São Pedro e no Parque Cerejeiras.

Outros bairros de onde vêm essas famílias que irão se transferir gradativamente são Vila Monte Sion, Baruel, Jardim Suzanópolis e Jardim Nazareth. A expectativa da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano é de que os trabalhos de demolição das moradias tenham início o quanto antes para se evitar novas ocupações irregulares.

Os dois conjuntos do programa "Minha Casa, Minha Vida", que ficam na estrada do Ribeirão, somam 420 apartamentos, sendo 220 no Solar das Hortênsias e 200 no Solar das Oliveiras. Os demais beneficiados com moradias, que assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal, realizam a mudança desde o dia da entrega das chaves, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, em 25 de maio.

É de extrema importância que essas ações sejam tomadas com objetivo de encontrar uma solução para dezenas de famílias que estão em condições precárias.