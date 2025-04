O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS, que financia cerca de 86% dos transplantes de órgãos no país. Apesar do grande volume de procedimentos de transplantes realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão é um desafio a ser enfrentado. A informação é do Ministério da Saúde. Para os estados o assunto é um grande desafio para atender o paciente que está na fila.

Nesta semana, conforme informação do Governo do Estado, São Paulo apresentou crescimento no número de transplantes realizados no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo a Central de Transplantes de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o maior avanço foi registrado no transplante de pâncreas, que teve um aumento de 136%, passando de 11 para 26 procedimentos.

Ainda conforme o Estado, outros transplantes também tiveram crescimento expressivo: o de coração aumentou 34% (de 32 para 43), o de rim subiu 16% (de 329 para 406), o de pulmão registrou alta de 12% (de 25 para 28) e o de fígado cresceu 9% (de 127 para 139).

Para este ano, o Governo de São Paulo desenvolve ações como capacitações e treinamento de profissionais de saúde, para incentivar a doação de órgãos e tecidos no estado.

Em 2024, as taxas de recusa à doação de órgãos aumentaram cerca de 10%, impactando diretamente na fila de espera, por isso, estamos trabalhando para sensibilizar e criar uma cultura de doação de órgãos, com o objetivo de salvar mais vidas.

As parcerias e campanhas são importantes. Entre as ações já tomadas estão o programa TransplantAR – Aviação Solidária, que utiliza aeronaves privadas para o transporte gratuito de órgãos destinados a transplantes, dando agilidade na logística de captação de órgãos e aumentando a chance de sucesso nos procedimentos. E o Poupatempo, onde o paciente na fila de espera por um transplante de órgão ou tecido, consegue acessar a posição na fila por meio do aplicativo, disponível para celulares com sistema operacional Android e IOS.

A doação de órgãos é um ato por meio do qual podem ser retirados órgãos ou tecidos de uma pessoa viva ou falecida (doadores) para serem utilizados no tratamento de outras pessoas (receptores), com a finalidade de reestabelecer as funções de um órgão ou tecido doente. A doação é um ato muito importante, pois pode salvar vidas. O indivíduo que esteja necessitando do órgão ou tecido o receberá por meio da realização de um processo denominado transplante.