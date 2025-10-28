Transposição das represas

A possibilidade da crise hídrico existe, mas as autoridades de saneamento básico do Estado buscam alternativas para tentar evitar o problema.

Na semana passada, Suzano participou de uma reunião técnica na agência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O objetivo foi discutir os detalhes da transposição entre as represas Billings, em São Bernardo do Campo, e Taiaçupeba, que fica na região sul da cidade.

A obra é importante exatamente para garantir um maior abastecimento das cidades da região.

A obra, considerada estratégica para a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo do Alto Tietê e parte da região leste da capital paulista possui um prazo estimado de execução de 16 meses.

O projeto prevê a instalação de uma tubulação subterrânea com extensão total de 38 quilômetros, sendo 13 deles no território suzanense. A obra interligará o Sistema Guarapiranga ao Sistema Alto Tietê de mananciais, com capacidade de transferência de até 4 mil litros de água por segundo.

A intervenção será realizada pela Sabesp em parceria com a Engeform Engenharia Ltda, com investimento total de R$ 500 milhões, e está prevista para entrar em operação no início de 2027.

É preciso estar atento às movimentações da obra, com foco na mobilidade e fluidez do tráfego. Essa transposição é uma conquista para toda a região e vai garantir que, em Suzano.

A obra na cidade seguirá por importantes vias da região de Palmeiras como a estrada do Pavoeiro, estrada Santa Luzia, estrada Tijuco Preto, estrada Keida Harada, estrada da Duchen, um trecho rural, as ruas dos Pinheiros e dos Angicos, finalizando novamente na estrada da Duchen. A tubulação será totalmente subterrânea, não havendo necessidade de desapropriações.

É preciso acompanhando de perto cada etapa do processo para assegurar que a intervenção ocorra com segurança.

Em Suzano, a administração vai acompanhar de perto cada etapa para assegurar que a população seja informada e que os impactos sejam minimizados.

