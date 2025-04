Na semana passada, o Alto Tietê recebeu uma boa notícia com a continuidade das obras do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), retomadas na atual gestão após seis anos paralisadas.

Essa interligação é, sem dúvida, importante para aproximar a região de outros municípios e rodovias do Estado de São Paulo.

Recentemente, Suzano comemorou o início das obras da alça de saída do Rodoanel que será, sobretudo, um Complexo Viário. Importante para motoristas e o desenvolvimento da cidade e da região.

Desta vez, com 44 quilômetros de extensão, o trecho Norte vai conectar a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra (BR-116), passando pelos municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo, melhorando a infraestrutura viária e logística na Região Metropolitana.

Sem dúvida, é uma obra de grande complexidade por sua grandiosidade e magnitude. Entre os benefícios esperados já com a entrega da primeira etapa, que será concluída até o fim do ano, estão os 25 mil veículos, principalmente pesados, que deixarão as marginais e passarão a utilizar essa alternativa para se deslocar pelas principais rodovias. Com a finalização, prevista para 2026, esse número de veículos deve dobrar.

Existe um avanço importante em três frentes do Trecho 1, entre as Rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Fernão Dias (BR-381), que concentram os maiores avanços de trabalho. As obras incluem pavimentação, construção de pontes e viadutos, escavação de um túnel e conexões com as rodovias federais.

O trecho Norte do Rodoanel foi concedido em março de 2023, com contrato assinado em agosto do mesmo ano. Após seis anos de paralisação, as obras foram retomadas em abril de 2024, com antecipação de seis meses do prazo estipulado em contrato. Desde a retomada, a concessionária Via SP Serra concluiu ações que visam assegurar a qualidade e a durabilidade da obra, entregando um rodoanel moderno e eficiente para a população.